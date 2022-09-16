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Türk Telekom'dan internet tarifelerine ve modeme zam! Yeni fiyatlara bakın

Türk Telekom'dan internet tarifelerine ve modeme zam! Yeni fiyatlara bakın

İnternet tarifelerine kallavi zam geliyor. Türk Telekom 1 Ekim itibarıyla internet tarifeleri ve modem ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Buna göre 100 MBPS internet 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.

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TÜRKİYE'nin en büyük internet sağlayıcılarından Türk Telekom, internet tarifelerine zam yapmaya hazırlanıyor. Sputniknews'te yer alan habere göre yüzde 35 ila 55 oranları arasındaki zamlı fiyatlar, 1 Ekimden itibaren geçerli olacak.

Zamla birlikte tarife fiyatları şöyle:
24 MBPS internet 139 TL'den 209 TL'ye yükselecek.
34 MBPS internet 154 TL'den 224 TL'ye yükselecek.
50 MBPS internet 169 TL'den 239 TL'ye yükselecek.
100 MBPS internet ise 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.

Ayrıca internet tarifeleriyle birlikte modem ücretlerine de zam yapılacak. Güncel fiyatı 20 TL olan modem ücreti 45 TL'ye yükselecek.

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