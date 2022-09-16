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Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti! Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti! Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu. Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde 19,51 TL oldu. Bir önceki anket döneminde 19,65 TL olmuştu.

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Enflasyon tahmini geriledi

Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,51 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,03'ten 22,07'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 39,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,9 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 27,7 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay beklentisi yüzde 13

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 4,8'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3,8'den yüzde 4,5'e çıktı.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 13 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 12,59 olarak belirlendi.

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