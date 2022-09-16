Aybüke Pusat yeni projesi için gün sayıyor! Anlaşma sağlandı, bomba gibi geliyor!

Güzel oyuncu Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda bir dönem 'Her Yerde Sen' dizinde başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile aşk yaşadıkları iddiaları ile gündeme gelmişti. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla tüm dikkatlari üzerine çeken Pusat bir markanın reklam yüzü olarak yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

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Güzelliği ve rol aldığı projelerde gösterdiği başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat'ın yeni projesi merak konusu oldu. 'Her Yerde Sen' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ile Furkan Andıç arasında çıkan aşk dedikodularının ardından güzel oyuncu ünlü giyim markası ile yaptığı anlaşma ile gündeme gelmeyi başardı.

Ünlü giyim markasının yüzü oldu

Her Yerde Sen, Alef: Mâl-i Hülya, 50m2 ve Hayaller ve Hayatlar gibi projelerde yer alarak izleyenlerin gönlünde taht kuran Aybüke Pusat, reklamcıların da dikkatini çekmeyi başardı. Güzel oyuncu ünlü giyim markası Hummel’ın yüzü oldu. Firma ile dijital reklam anlaşması yapan Pusat, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Paylaştığı pozlarla gündeme geliyor

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da çektiği bir pozu paylaşan ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. 27 yaşındaki oyuncunun İtalya paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sevenleri fotoğrafın altına "Nolucak senin bu sade güzelliğin", "Yaaaaaa buuuu neeeeeeee", "Efsane bir şeysin sen ya" gibi yorumlarda bulundu.



İşte Aybüke Pusat'ın İtalyan pozu;

Sarmaş dolaş kameralara yakalandılar

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan tescilli güzel Aybüke Pusat bir dönem rol aldığı 'Her Yerde Sen' dizisinde rol gereği sevlisini canlandıran Furkan Andıç ile aşk yaşadıkları iddiaları ile gündeme geldi. İkilinin sürekli birlikte görüntülenmesi 'aşk yaşıyorlar' dedikodularını arttırırken Andıç ve Pusat'ın sarıldıkları sarmaş dolaş halleri geçtiğimiz hafta objektiflere yansımıştı. Aybüke Pusat, aşk iddialarının ardından sessizliğini bozmuş "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi" dese de ikilinin sarmaş dolaş kameralara yakalanması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu yeniden akıllara getirmişti.

"İlişkimiz yok, sadece arkadaşız”

Her fırsatta haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan Aybüke Pusat'tan sonra yakışıklı oyuncu Furkan Andıç'ta sessizliğini bozmuştu. Aybüke Pusat ile aynı kolyeyi takan Andıç yaptığı açıklamada; "Bunlardan milyonlarca yapılıyor. Böyle düşünülmesine üzülüyorum. Aybüke ile ilişkimiz yok, sadece arkadaşız” ifadelerini kullanmıştı.