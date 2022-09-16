Cedi Osman'ın karısı Ebru Şahin ateş püskürmüştü! Buğrahan Tuncer o sözlere sessizliğini bozdu

Cedi Osman'ın geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girdiği ünlü oyuncu Ebru Şahin eşinin Milli takımda oynadığı basketbol maçı sonrası sosyal medya hesabından meslektaşı Eda Eve'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'e attığı bir tweetle göndermede bulunmuştu. Tuncer o paylaşıma yanıt verdi.

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Herkesin Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile tanıdığı ünlü oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz Temmuz ayında profesyonel basketbolcu Cedi Osman'la olan iki yıllık büyük aşkını Cedi'nin memleketi Kuzey Makedonya'da nikah masasına taşımıştı. Her şeyiyle olay olan düğün uzun süre magazin dünyasının gündeminden düşmemişti.

Önce Yunanistan'a şimdi de Fransa'ya damga vurdu

Düğünden sonra uzun bir süre balayı yapan çift daha sonra Cedi Osman'ın maçları için tatillerini sonlandırmışlardı. A Milli Basketbol takımında oynayan eşi Cedi Osman'ı maçlara yalnız bırakmayan ünlü oyuncu Ebru Şahin Yunanistan maçında eşine destek vermek için maçı izleyenler arasında yer almış ve Yunanistan basınına fotoğraflarıyla damga vurmuştu.

"Star değil nankör olursunuz" sözleri sonrası birbirlerini sildiler!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de A Milli Basketbol takımı, Fransa'yla yaptığı maçta izleyerek eşine destek olmuştu. Milli takımın 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda ettiği maç sonrası Yasak Elma dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer maç için "2019'dan sonra şimdi de bu... Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda..." ifadelerini kullanmıştı.

Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına sinirlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkına uğratmıştı. Şahin, Buğrahan Tuncer'in açıklamasına "Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken, turnuvada 1 maçta toplam 10 dakikası olmayanlar gününe şükredip, takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör; evet!" diyerek gönderme yaptı.

Buğrahan Tuncer o paylaşıma sessizliğini bozdu

Tepki toplayan o paylaşım sonrası Eda Ece sevgilisine yapılan bu gönderme karşısında bir dönem sosyal medya hesabından takibe aldığı Ebru Şahin'i silmişti. Tüm yaşananların ardından ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer, Ebru Şahin'in tweetleri hakkında sessizliğini bozdu.

Önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takılan Tuncer muhabirleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra muhabirlerin sorularını hızlı hızlı yanıtlayan basketbolcu Ebru Şahin'in paylaşımı hakkında gelen soruya "Ben yanlış bir şey söylemedim. Bu konu hakkında söyleyecek bir şey yok" cevabını vererek hızla uzaklaştı.