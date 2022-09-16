Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay olan görüntüler! Taze aşkıyla dudak dudağa görüntülendi

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Onur Bay taze aşkı ile kafede öpüşürken görüntülendi. Kimseye aldırış etmeyen ünlü oyuncunun o anları gündem oldu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyonunun uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterinin oğlu 'Tekin' karakteri ile küçük yaşlarda adını duyurmayı başaran Onur bay daha önce İstanbullu gelin dizisinin ünlü oyuncusu Dilara Aksüyek ile 2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu aralarında olan 9 yaş farkıyla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Bir dargın bir barışık aşkları bitmişti!

Bir dargın bir barışık aşklarını geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İkinci defa şans verdikleri ilişkilerinin sayfasını kapattıkları söyleyen ünlü isimler şimdi bambaşka kişilerle aşk yaşıyor. Dilara Aksüyek şimdilerde kariyerinin peşini kovalarken Onur Bay ise kısa bir süredir Ecem Ataç ile aşk yaşıyor.

Taze aşkıyla öpüşürken görüntülendi

Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu taze aşkıyla geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir kafede samimi bir şekilde görüntülendi. Çiçeği burnunda çift kimseye aldırış etmeden kafenin ortasında dakikalarca öpüştü. 26 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Bay eski sevgilisi Dilara Aksüyek ile de öpüşürken görüntülenmiş ve aşkları böylece ortaya çıkmıştı. İşte ünlü oyuncunun bir aylık sevgilisiyle olan görüntüleri...

Onur Bay kimdir?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Onur Bay aslen Orduludur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu olan ünlü isim ilk oyunculuk deneyimine 2005 yılında yayınlanan Köpek adlı dizi ile başlamıştır. 2006 yılında Arka sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu kariyerinin zirvesini çok küçük yaşlarda bu dizi ile başlamıştır. Ünlü oyuncu ilk beyaz perde deneyimini ise Çakallarla Dans filminde oynayarak yaşamıştır.