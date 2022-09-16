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Bakan Süleyman Soylu'dan KPSS önlemi! Polislere görev verdi, pazar günü açık olacak

Bakan Süleyman Soylu'dan KPSS önlemi! Polislere görev verdi, pazar günü açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların mağduriyet yaşamamaları adına alınan önlemleri duyurdu. Bakan Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu paylaştı. Nüfus müdürlükleri de pazar günü açık olacak.

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle."

KPSS sınav tarihi

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

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