BIST 3.358
DOLAR 18,28
EURO 18,22
ALTIN 974,07
HABER /  GÜNCEL

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kurum "Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için iki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuru yapıldığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Teminatımız yaptıklarımızdır, teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si bambaşka oldu yeni imajıyla sen neymişsin dedirtti
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si bambaşka oldu yeni imajıyla sen neymişsin dedirtti
Azerbaycanlı askerlerden dünyaya insanlık dersi! Esir Ermeni askerin yaralarını sardılar
Azerbaycanlı askerlerden dünyaya insanlık dersi! Esir Ermeni askerin yaralarını sardılar
İtalya'da durum korkunç! Ülkeyi fırtına ve sel vurdu ölenler var
İtalya'da durum korkunç! Ülkeyi fırtına ve sel vurdu ölenler var
Aybüke Pusat yeni projesi için gün sayıyor! Anlaşma sağlandı, bomba gibi geliyor!
Aybüke Pusat yeni projesi için gün sayıyor! Anlaşma sağlandı, bomba gibi geliyor!
İskeçe Milletvekili Zeybek'in canlı yayında ölümle tehdit edilmesine Türkiye'den tepki
İskeçe Milletvekili Zeybek'in canlı yayında ölümle tehdit edilmesine Türkiye'den tepki
İnternetten tanışıp kandırıyordu, son kurban 15 yaşında! Genç kızı böyle götürdü...
İnternetten tanışıp kandırıyordu, son kurban 15 yaşında! Genç kızı böyle götürdü...
Cedi Osman'ın karısı Ebru Şahin ateş püskürmüştü! Buğrahan Tuncer o sözlere sessizliğini bozdu
Cedi Osman'ın karısı Ebru Şahin ateş püskürmüştü! Buğrahan Tuncer o sözlere sessizliğini bozdu
Antalya'da mide bulandıran olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar
Antalya'da mide bulandıran olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar
Şişman kadınlarla dalga geçen Mehmet Dinçerler'in kilolu hali ortaya çıktı, sosyal medya sallandı
Şişman kadınlarla dalga geçen Mehmet Dinçerler'in kilolu hali ortaya çıktı, sosyal medya sallandı
Bavulundan iki çocuk cesedi çıkmıştı: Kaç kurbanı olduğu belli değil
Bavulundan iki çocuk cesedi çıkmıştı: Kaç kurbanı olduğu belli değil