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Türk bilim insanları ürküten gerçeği açıkladı! Deniz buzlarının 3'te 1'i yok oldu

Türk bilim insanları ürküten gerçeği açıkladı! Deniz buzlarının 3'te 1'i yok oldu

Türk bilim insanlarının Kuzey Kutbu'na gerçekleştirdikleri 2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nde elde ettiği bulgular, küresel ısınmanın etkisini gözler önüne serdi. Bilim insanları deniz buzlarının üçte birinin tamamen yok olduğuna dikkati çekti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda temmuzda düzenlenen 2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma seferi 22 gün sürdü. Sefer Lideri ve Koordinatörü ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin kutuplardaki etkilerinin incelendiği bilimsel çalışmaların ilk sonuçlarını değerlendirerek deniz buzları bağlamında 2019’da çıkılan ilk seferle karşılaştırmalarda bulundu.

Ekip birçok olumsuz hava olayıyla karşı karşıya kaldı

Çalışmalarındaki bulgulara değinen Özsoy, Atlantik ve Arktik'in birleştiğini ifade ederek "Barents Denizi, Atlantik ve Arktik Okyanusu'nun etkilerinin birleştiği bir bölge olarak biliniyor. Sefer boyunca ölü dalgalar, fırtına gibi bazı olumsuz etkilere maruz kalan ekibi en çok da sıcaklık düşüşü zorladı. Deniz suyu sıcaklığı da değişkenlik gösterdi. 10 derece ile başlayan deniz suyu sıcaklığı eksi 1,2 derecelere ulaştı." dedi.

"Tamamıyla yok olmuş durumda"

Özsoy, deniz buzları üzerindeki araştırmalarında, buzların büyük bir bölümünün erimiş olduğunu keşfettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Birinci seferimizde 81 kuzeyde deniz buzlarını görürken bu kez 82 kuzeye ancak vardığımızda deniz buzlarını gördük. Deniz buzlarının, şu anda uydu verileriyle karşılaştırdığımızda ve daha önce yerel halktan alınan verilere de dayanarak üçte biri kuzeyde tamamıyla yok olmuş durumda. Özellikle bir önceki seferimizle karşılaştıracak olursak ‘Deniz buzları dinamik, sizin vardığınızda olmaması doğal.’ denebilir ama biz bir önceki yaptığımız rotadan hareketle ve aynı noktalarla değerlendirdiğimizde bu anlamda da o deniz buzlarının daha da çekilmiş olduğunu gördük."

"Veriler bütün ekstrem felaketleri resmediyor"

Deniz buzlarının öneminin altını çizen Özsoy, bunların okyanus akıntılarını oluşturduğunu, buzlar azaldığında akıntı sisteminin yavaşladığını vurgulayarak "Bu verilere göre yavaşlayan akıntı şu an halihazırda yaşadığımız bütün ekstrem felaketleri resmediyor. Şu anki akıntı sistemindeki yavaşlamanın derecesi, bize hava felaketleri olarak geri dönüyor." diye konuştu.

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