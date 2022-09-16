BIST 3.375
DOLAR 18,27
EURO 18,24
ALTIN 974,84
HABER /  GÜNCEL

Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Abone ol

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kirişci, "54 milyon 843 bin 181 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin 186 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin 995 lira ödeme yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın resmen eridi! 16 Eylül gram altın 980 liranın altına düştü yıl sonu için bomba tahmin
Foto Galeri Altın resmen eridi! 16 Eylül gram altın 980 liranın altına düştü yıl sonu için bomba tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kraliçe Elizabeth'in çocuklara para attığı iddia edilen videonun aslı ortaya çıktı
Kraliçe Elizabeth'in çocuklara para attığı iddia edilen videonun aslı ortaya çıktı
Bu kişiler aylarca duş almıyor! Hepsinin ortak noktası ise bu fobiye sahip olmaları
Bu kişiler aylarca duş almıyor! Hepsinin ortak noktası ise bu fobiye sahip olmaları
Antalya'da büyük tesadüf! 2 bebeğin son şansı yaver gitti, onlarınki uymadı ama...
Antalya'da büyük tesadüf! 2 bebeğin son şansı yaver gitti, onlarınki uymadı ama...
Türk bilim insanları ürküten gerçeği açıkladı! Deniz buzlarının 3'te 1'i yok oldu
Türk bilim insanları ürküten gerçeği açıkladı! Deniz buzlarının 3'te 1'i yok oldu
Bu sözlerle erkeklerin kalbini tam on ikiden vuracaksınız! İşte erkeklerin kalbini çalan sözler
Bu sözlerle erkeklerin kalbini tam on ikiden vuracaksınız! İşte erkeklerin kalbini çalan sözler
Jorge Jesus'tan maçta sakatlanan Luan Peres ile ilgili açıklama
Jorge Jesus'tan maçta sakatlanan Luan Peres ile ilgili açıklama
Bakan Süleyman Soylu'dan KPSS önlemi! Polislere görev verdi, pazar günü açık olacak
Bakan Süleyman Soylu'dan KPSS önlemi! Polislere görev verdi, pazar günü açık olacak
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si bambaşka oldu yeni imajıyla sen neymişsin dedirtti
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si bambaşka oldu yeni imajıyla sen neymişsin dedirtti
Azerbaycanlı askerlerden dünyaya insanlık dersi! Esir Ermeni askerin yaralarını sardılar
Azerbaycanlı askerlerden dünyaya insanlık dersi! Esir Ermeni askerin yaralarını sardılar