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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni askeri sayısının 135 olduğunu bildirdi.

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Paşinyan, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki duruma ilişkin bilgi verdi.

Hükümetin şimdilik savaş durumu ilan etmeye gerek duymadığını ifade eden Paşinyan ancak gönüllülerin ülkenin savunmasına katkı verebileceğini belirtti.

Paşinyan, “Bugüne kadar, teyit edilen ölüm sayısı 135'tir. Bu sayı henüz kesin değil, çok sayıda yaralı var.” ifadelerini kullandı.

14 Eylül’de Paşinyan, ölen Ermeni asker sayısının 105 olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde başlattığı geniş çaplı provokasyona misliyle karşılık verildiğini duyurmuştu.

Sınırdaki çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 71 askerin şehit olduğu bildirilmişti.

Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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