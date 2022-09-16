Kraliçe Elizabeth'in çocuklara para attığı iddia edilen videonun aslı ortaya çıktı

İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in, Kenya'da çocuklara para attığı iddiasıyla paylaşılan video gerçeği ortaya çıktı. Vietnamlı çocuklara para attığı görülen kadınlar, o dönemin Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi, Blanche Doumer ve kızı olduğu anlaşıldı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından, kullanıcılar, sosyal medyada çeşitli paylaşımlarda ve iddialarda bulundu.

II. Elizabeth'in ölümünün ardından gündeme gelen videoda, iki kadının çocuklara para attığı görülüyor. İddia, "İyi kalpli Kraliçe gençliğinde Kenya'da tavukları yemlerken!" şeklinde ironi içeren bir başlıkla paylaşılmış.

İyi kalpli Kraliçe gençliğinde Kenya’da tavukları yemlerken! pic.twitter.com/rkR4cifvIv — Abdullah Quilliam (@Abdquil) September 9, 2022

Bulgular

Modern sinemanın mucidi olarak bilinen Lumière Kardeşler'in kataloğunda yer alan bilgiye göre, video Fransız yönetmen Gabriel Veyre'e ait. "Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames" isimli kısa filmin 1899-1900 yılları arasında çekildiği anlaşıyor. Veyre'in, Vietnam'da çektiği kısa filmde, Vietnamlı çocuklara para attığı görülen kadınlar, o dönemin Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi, Blanche Doumer ve kızı. Film, 20 Ocak 1901 tarihinde Fransa'da gösterildi.

Öte yandan, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldiği, söz konusu filmin ise 1899-1900 yılları arasında çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, görüntülerdeki kadının II. Elizabeth olmadığı anlaşılıyor.

Ayrıca, Blanche Doumer'in videodaki görüntüsü (solda) ve Kraliçe II. Elizabeth'in fotoğrafı (sağda) incelendiğinde aralarındaki farklılıklar dikkat çekiyor.

Bulgu seti

Paylaşılan video, 1899-1900 yılları arasında Gabriel Veyre'in çektiği "Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames" isimli kısa filme ait.

Film, Vietnam'da çekilmiş.

Videodaki kişi Blanche Doumer ve kızı.

Eski İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth görüntülerin çekildiği tarihten 27 yıl sonra, 1926 yılında doğdu.

Doğru mu yanlış mı?

II. Elizabeth'in, Kenya'da çocuklara para attığı iddiasıyla paylaşılan video gerçeği yansıtmıyor. Görüntüler, II. Elizabeth doğmadan evvel kayıtlara geçmiş.