Bu kişiler aylarca duş almıyor! Hepsinin ortak noktası ise bu fobiye sahip olmaları

Kişinin bazı durumlardan veya nesnelerden korkma veya kaygı duyma durumuna fobi deniyor. Bazıları çok bilindik olsa da öyle fobiler var ki duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte sizi şaşkına çevirecek az bilinen fobiler...Abone ol
Bazı kişiler, belirli nesneler ya da durumlardan belli başlı korkular duyar. Ancak bu korku anlık değil, sürekli devam eden ve kaygı duyulan bir korkudur. bu gibi durumlara ise fobi adı verilir.
Uçak fobisi, deniz fobisi, hayvanlardan korkma gibi bilinen birçok fobi var fakat aslında çok az bilinen de yüzlerce farklı fobi bulunuyor.
İşte birçok kişinin ismini bile duymadığı tüm fobiler:
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ablütofobi: yıkanmaktan korkma
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agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
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agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
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ailurofobi: kedilerden korkma
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akluofobi: karanlıktan korkma
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akrofobi: yüksek yerlerden korkma
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akustikofobi: belirli seslerden korkma
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algofobi: acı çekmekten korkmak
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amaksofobi: araba (ya da taşıt)korkusu
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amatofobi: toz korkusu
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amnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkma
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amofobi: sivri cisim korkusu
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anatidaephobia: ördekler tarafından izleniyor olma hissi/korkusu
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androfobi: adamlardan korkma
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anemofobi: fırtına korkusu
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antlofobi: sel korkusu
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antropofobi: insanlardan korkma
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apifobi: arılardan korkma
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arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
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araknofobi: örümceklerden korkma
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aritmofobi: sayılardan korkma
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asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
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astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
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astrafobi: şimşek korkusu
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astrofobi: uzay korkusu
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ataksofobi: düzensizlikten korkma
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atelofobi: mükemmel olamamaktan korkma
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aviofobi: uçuş korkusu
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ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
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batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
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batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
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belonefobi: iğnelerden korkma
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bibliyofobi: kitaplardan korkma
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botanofobi: bitkilerden korkma
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bromidrosifobi: vücut kokusundan korkma
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brontofobi: gök gürültüsünden korkma
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datafobi: veriden korkma
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dentofobi: dişçiden korkma
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dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
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dekatriaparaskevifobi: ayın 13'ünün cuma gününe gelmesi korkusu
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eisoptrofobi: aynalardan korkma
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elektrofobi: elektrikten korkma
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emetofobi: kusmaktan korkma
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entomofobi: böceklerden korkma
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endofobi: Giyecek korkusu
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epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
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eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
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erotofobi: cinsellik korkusu
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farmakofobi: ilaçlardan korkma
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fazmofobi: hayaletlerden korkma
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febrifobi: yüksek ateşten korkma
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filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
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filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
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fobofobi: korkmaktan korkma
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fotofobi: ışıktan korkma
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gametofobi: evlenmekten korkma
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gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
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gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
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glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma
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geliofobi: gülmekten korkma
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haptofobi: dokunulmaktan korkma
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harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
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helyofobi: güneş'ten korkma
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helshoesafobi topuklu ayakkabılardan korkma
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hematofobi: kan korkusu
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herpetofobi: sürüngenlerden korkma
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heterofobi: heteroseksüellerden korkma, tiksinme
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hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
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higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
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hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
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hipnofobi: uyumaktan korkma
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hipofobi: atlardan korkma
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homiklofobi: sisten korkma
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homofobi: eşcinsellerden korkma
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hristiyanofobi: hristiyanlıktan ve hristiyanlardan korkma
-
ihtiyofobi: balıklardan korkma
-
islamofobi: İslamdan ve müslümandan korkma
-
jinefobi: kadınlardan korkma
-
japonofobi: Japonlardan korkma
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kainatetofobi: yenilik korkusu
-
kakofobi: çirkinlikten, çirkin şeylerden korkma
-
kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
-
kanserofobi: kanser olmaktan korkma
-
kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
-
karnofobi: etten korkma
-
katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
-
kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
-
kenofobi: karanlık korkusu
-
keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
-
kimofobi: dalgalardan korkma
-
kinofobi: köpeklerden korkma
-
kitinofobi: böcekten korkma
-
klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
-
klostrofobi: basık ve dar alanlardan korkma
-
koprofobi: dışkı korkusu
-
koulrofobi: palyaçolardan korkma
-
koumpounofobi: düğmelerden korkma
-
kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
-
kriyofobi: buzdan ya da donmaktan korkma
-
kronomentrofobi: saatlerden korkma
-
ksantofobi: sarı renkten korkma
-
ksenofobi: yabancılardan korkma
-
ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma
-
lailofobi: konuşmaktan korkma
-
lepidopterophobia: kelebek ve güvelerden korkma
-
limnofobi: göllerden korkma
-
litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
-
logofobi: belirli kelimelerden korkma
-
lökofobi: beyaz renkten korkma
-
manyofobi: delirmekten korkma
-
mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
-
mekanofobi: makinelerden korkma
-
melanofobi: siyah tonundan korkma
-
mikrobiyofobi: mikroplardan korkma
-
mizofobi: kirlilikten korkma
-
monofobi: yalnızlıktan korkma
-
musofobi: farelerden korkma
-
megalofobi: devasa şeylerden korkma
-
nekrofobi: cesetten korkma
-
nelofobi: camdan korkma
-
niktofobi: geceden korkma
-
nozokomefobi: hastanelerden korkma
-
nüdofobi: çıplaklıktan korkma
-
negrofobi: Siyahilerden korkma
-
obesofobi: şişmanlamaktan korkma
-
ofidiyofobi: yılanlardan korkma
-
okofobi: taşıt araçlarından korkma
-
ornitofobi: kuşlardan korkma
-
orofobi: yamaçtan iniş korkusu
-
osmofobi: belirli kokulardan korkma
-
otofobi: ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku
-
panfobi: her şeyden korkma
-
papirofobi: kâğıttan korkma
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paraskavedekatriafobi: ayın on üçü ve cuma olan günden korkma
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patofobi: hasta olmaktan korkma
-
pedofobi: çocuklardan korkma
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peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
-
penyafobi: fakirlikten korkma
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pirofobi: ateşten korkma
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plakofobi: mezar taşlarından korkma
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pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
-
politikofobi: politikacılardan korkma
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porfirofobi: mor renkten korkma
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potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
-
potofobi: alkollü içeceklerden korkma
-
pteronofobi: kuş tüyünden korkma
-
pupafobi: kuklalardan korkma
-
radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
-
ranidafobi: kurbağalardan korkma
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selenofobi: Ay'dan korkma
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siderofobi: yıldızlardan korkma
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simetrofobi: simetriden korkma
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skiofobi: gölgelerden korkma
-
sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
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soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma
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tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
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takofobi: yüksek hızdan korkma
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talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
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tanatofobi: ölümden korkma
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teknofobi: teknolojiden korkma
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teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
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termofobi: ısıdan korkma
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testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
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tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
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tomofobi: ameliyat olmaktan korkma
-
toksifobi: zehir korkusu
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topofobi: belirli yerlerden korkma
-
transfobi: transgender ve transseksüel kimselerden korkma
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travmatofobi: yaralanmaktan korkma
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trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
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triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
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tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
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trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma
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tripofobi: deliklerden korkma
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tryfobi:ölüm korkusu
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ürofobi: idrardan korkma
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venereofobi: zührevî hastalıklardan korkma
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venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
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vermifobi: solucanlardan korkma
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xenofobi: yabancılardan korkma
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zelofobi: kıskançlıktan korkma
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zoofobi: hayvanlardan korkma
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zenofobi: yabancı korkusu