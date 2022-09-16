Bu kişiler aylarca duş almıyor! Hepsinin ortak noktası ise bu fobiye sahip olmaları

Kişinin bazı durumlardan veya nesnelerden korkma veya kaygı duyma durumuna fobi deniyor. Bazıları çok bilindik olsa da öyle fobiler var ki duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte sizi şaşkına çevirecek az bilinen fobiler...

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Bazı kişiler, belirli nesneler ya da durumlardan belli başlı korkular duyar. Ancak bu korku anlık değil, sürekli devam eden ve kaygı duyulan bir korkudur. bu gibi durumlara ise fobi adı verilir.

Uçak fobisi, deniz fobisi, hayvanlardan korkma gibi bilinen birçok fobi var fakat aslında çok az bilinen de yüzlerce farklı fobi bulunuyor.

İşte birçok kişinin ismini bile duymadığı tüm fobiler:

ablütofobi: yıkanmaktan korkma

agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma

agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu

ailurofobi: kedilerden korkma

akluofobi: karanlıktan korkma

akrofobi: yüksek yerlerden korkma

akustikofobi: belirli seslerden korkma

algofobi: acı çekmekten korkmak

amaksofobi: araba (ya da taşıt)korkusu

amatofobi: toz korkusu

amnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkma

amofobi: sivri cisim korkusu

anatidaephobia: ördekler tarafından izleniyor olma hissi/korkusu

androfobi: adamlardan korkma

anemofobi: fırtına korkusu

antlofobi: sel korkusu

antropofobi: insanlardan korkma

apifobi: arılardan korkma

arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku

araknofobi: örümceklerden korkma

aritmofobi: sayılardan korkma

asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma

astenofobi: güçsüz olmaktan korkma

astrafobi: şimşek korkusu

astrofobi: uzay korkusu

ataksofobi: düzensizlikten korkma

atelofobi: mükemmel olamamaktan korkma

aviofobi: uçuş korkusu

ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma

batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma

batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma

belonefobi: iğnelerden korkma

bibliyofobi: kitaplardan korkma

botanofobi: bitkilerden korkma

bromidrosifobi: vücut kokusundan korkma

brontofobi: gök gürültüsünden korkma

datafobi: veriden korkma

dentofobi: dişçiden korkma

dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma

dekatriaparaskevifobi: ayın 13'ünün cuma gününe gelmesi korkusu

eisoptrofobi: aynalardan korkma

elektrofobi: elektrikten korkma

emetofobi: kusmaktan korkma

entomofobi: böceklerden korkma

endofobi: Giyecek korkusu

epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma

eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku

erotofobi: cinsellik korkusu

farmakofobi: ilaçlardan korkma

fazmofobi: hayaletlerden korkma

febrifobi: yüksek ateşten korkma

filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma

filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma

fobofobi: korkmaktan korkma

fotofobi: ışıktan korkma

gametofobi: evlenmekten korkma

gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma

gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma

glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma

geliofobi: gülmekten korkma

haptofobi: dokunulmaktan korkma

harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma

helyofobi: güneş'ten korkma

helshoesafobi topuklu ayakkabılardan korkma

hematofobi: kan korkusu

herpetofobi: sürüngenlerden korkma

heterofobi: heteroseksüellerden korkma, tiksinme

hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma

higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma

hipegiyafobi: sorumluluktan korkma

hipnofobi: uyumaktan korkma

hipofobi: atlardan korkma

homiklofobi: sisten korkma

homofobi: eşcinsellerden korkma

hristiyanofobi: hristiyanlıktan ve hristiyanlardan korkma

ihtiyofobi: balıklardan korkma

islamofobi: İslamdan ve müslümandan korkma

jinefobi : kadınlardan korkma

japonofobi: Japonlardan korkma

kainatetofobi : yenilik korkusu

kakofobi: çirkinlikten, çirkin şeylerden korkma

kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu

kanserofobi: kanser olmaktan korkma

kardiyofobi: kalp hastalığından korkma

karnofobi: etten korkma

katagelofobi: dalga geçilmekten korkma

kemofobi: kimyasal maddelerden korkma

kenofobi: karanlık korkusu

keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma

kimofobi: dalgalardan korkma

kinofobi: köpeklerden korkma

kitinofobi: böcekten korkma

klimakofobi : merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma

klostrofobi : basık ve dar alanlardan korkma

koprofobi: dışkı korkusu

koulrofobi: palyaçolardan korkma

koumpounofobi: düğmelerden korkma

kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma

kriyofobi: buzdan ya da donmaktan korkma

kronomentrofobi: saatlerden korkma

ksantofobi: sarı renkten korkma

ksenofobi: yabancılardan korkma

ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

lailofobi : konuşmaktan korkma

lepidopterophobia : kelebek ve güvelerden korkma

limnofobi : göllerden korkma

litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma

logofobi: belirli kelimelerden korkma

lökofobi: beyaz renkten korkma

manyofobi: delirmekten korkma

mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma

mekanofobi: makinelerden korkma

melanofobi: siyah tonundan korkma

mikrobiyofobi: mikroplardan korkma

mizofobi: kirlilikten korkma

monofobi: yalnızlıktan korkma

musofobi: farelerden korkma

megalofobi: devasa şeylerden korkma

nekrofobi: cesetten korkma

nelofobi: camdan korkma

niktofobi : geceden korkma

nozokomefobi: hastanelerden korkma

nüdofobi: çıplaklıktan korkma

negrofobi: Siyahilerden korkma

obesofobi: şişmanlamaktan korkma

ofidiyofobi: yılanlardan korkma

okofobi: taşıt araçlarından korkma

ornitofobi: kuşlardan korkma

orofobi: yamaçtan iniş korkusu

osmofobi: belirli kokulardan korkma

otofobi: ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku

panfobi: her şeyden korkma

papirofobi: kâğıttan korkma

paraskavedekatriafobi: ayın on üçü ve cuma olan günden korkma

patofobi: hasta olmaktan korkma

pedofobi: çocuklardan korkma

peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma

penyafobi: fakirlikten korkma

pirofobi: ateşten korkma

plakofobi: mezar taşlarından korkma

pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma

politikofobi: politikacılardan korkma

porfirofobi: mor renkten korkma

potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma

potofobi: alkollü içeceklerden korkma

pteronofobi: kuş tüyünden korkma

pupafobi: kuklalardan korkma

radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.

ranidafobi: kurbağalardan korkma

selenofobi: Ay'dan korkma

siderofobi: yıldızlardan korkma

simetrofobi: simetriden korkma

skiofobi: gölgelerden korkma

sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma

soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma

tafefobi: diri diri gömülmekten korkma

takofobi: yüksek hızdan korkma

talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu

tanatofobi: ölümden korkma

teknofobi: teknolojiden korkma

teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması

termofobi: ısıdan korkma

testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma

tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma

tomofobi: ameliyat olmaktan korkma

toksifobi: zehir korkusu

topofobi: belirli yerlerden korkma

transfobi : transgender ve transseksüel kimselerden korkma

travmatofobi: yaralanmaktan korkma

trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma

triskaidekafobi: 13 sayısından korkma

tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma

trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

tripofobi : deliklerden korkma

tryfobi:ölüm korkusu

ürofobi: idrardan korkma

venereofobi : zührevî hastalıklardan korkma

venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma

vermifobi: solucanlardan korkma

xenofobi: yabancılardan korkma