Baba dizisi rakiplerine nal toplatacak yeni sezonda 7 bomba isim kadroda!

Show TV'nin daha ilk bölümünden büyük ses getiren dizisi Baba yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Senaryosu değişen dizinin yeni sezonunda seyirci heyecanı bol sahneler izleyecek. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu diziye yeni sezonda 7 bomba isim katılıyor.

Abone ol

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve daha ilk bölümü ile büyük ses getiren dizi Baba, yeni sezon için kolları sıvadı. Dizi çok yakında 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız gibi genç isimlerin yanı sıra Haluk Bilginer gibi usta isimleri de kadrosunda bulunduran dizi Baba'da yeni sezonda olay süprizler var. Haluk bilginer'in usta oyunculuğunu konuşturduğu dizi yeni sezonda hem hikayesi hem de yeni oyuncuları ile rakiplerine nal toplatacak gibi.

Salı günleri yayınlanan dizi tüm reytingleri ele geçirme peşide. İkinci sezonunda seyirciye büyük süprizler yapmayı planlayan diziye tam 7 oyuncu birden katılacak. En heyecan veren isimlerden biri de birçok filmde dizide rol alan başarılı isim Levent Ülgen oldu. Başarılı performansı ile diziye dahil olan Ülgen seyirciyi ters köşe yapacak.

Daha önce Mucize Doktor dizisindeki Beliz rolüyle kalpleri kazanan Hazal Türesan da yeni dönemde yine Baba dizisinin kadrosuna katılan isimlerden biri oldu. Dizi için bambaşka bir imaja bürünen güzel oyuncu yeni haliyle fırtına gibi esecek.

Daha önce Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş ile kamera karşısına geçen ikili, geçen sezon Baba dizisinde bir kez daha karşılaştı ve izleyicinin ilgisini çekmeyi başardılar. Şimdi ise Tolga Sarıtaş’a partner olarak diziye katılan isim genç oyuncu Buse Meral oldu.

En son Sadakatsiz dizisinde Melih karakteri ile yer alan ve bugüne kadar birçok projede çok başarılı oyunculuklar sergileyen Ali İl’i yeni dönemde Baba dizisinde kadroya girdi.