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Sağlık Bakanı Koca "bu sayıya ilk kez ulaşılıyor" diyerek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Koca "bu sayıya ilk kez ulaşılıyor" diyerek açıkladı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının bugün 7 bini geçtiğini bildirdi.

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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Koca, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini belirterek "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti.

Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın." ifadesini kullandı.

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