Emel Sayın bile şaşkına uğradı! Kenan Doğulu sahnenin ortasında göğsünden öptü! "Aman Beren görmesin"

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve usta sanatçı Emel Sayın geçtiğimiz gün birlikte sahne aldı. O sahnede Kenan Doğulu yaptığı şeyle skandala imza attı. Sayın'ın göğsünü öpünce herkes şok oldu.

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Geçtiğimiz günlerde 20 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılından İstanbul Beşiktaş'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu Barbaros Meydanında verdiği konserde aldığı ücretle uzun süre magazin dünyasının gündeminden düşmemişti. Ünlü şarkıcı 150 bin dolar kazanç sağladığı konserde sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti.

Birlikte babasının şarkısını seslendirdiler

2014 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin 'Bihter'i Beren Saat ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı 2-3 yıl önce evliliklerinde çıkan problemler nedeniyle ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün usta sanatçı Emel Sayın ile birlikte Küçükçiftlik Park’taki Yeni Bi’ Fest’te konser verdi.

Gecenin sonunda birlikte sahne alan ünlü isimler sahnede Kenan Doğulu'nun babası Yurdaer Doğulu'nun şarkısı ‘Elveda Meyhaneci’yi seslendirdi. Birlikte sevenlerine coşkulu anlar yaşatan ünlü şarkıcılardan Kenan Doğulu sahnede skandala imza attı.

"Aman Beren duymasın!"

Doğulu sahnede küçükken Emel Sayın'a hayran olduğunu söyledikten sonra usta sanatçıyı herkesin ortasında öpücüklere boğdu. Öpücükler karşısında şaşkına uğrayan Sayın Doğulu'ya dönerek eşi Beren Saat'i kast ederek "Bugün beni çok öpüyorsun. Beren duymasın ve görmesin. Nerede Beren?" dedi.

Göğsünden öpünce herkesi şaşkına çevirdi

Kenan Doğulu şimdilerde New York'ta Kıvanç Tatlıtuğ ile sette olan eşi için "İşi vardı" açıklamasındandan sonra Emel Sayın'ın göğsünden öptü. Emel Sayın ve konser anını izleyenler şok oldu. Sayın, Doğulu'ya "Keşke Beren burada olsaydı. Olsaydı böyle olmazdı. Kenan çok tehlikeli vallahi" dedi. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte herkesi şaşkına çeviren o anlar...