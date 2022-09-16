Vatandaş istedi bakanlık harekete geçti Tüm zamanların rekoru kırıldı

Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen talep sonrasında artırılan hızlı tren seferlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Seferlerin artırıldığı ilk gün 31 bin 651 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoruna ulaştık." ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda hızlı tren seferlerinin 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıldığını anımsattı.

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısının 24'e yükseltildiğini belirten Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10'a, Konya-Ankara arasında 14'e ulaştığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulduğunu belirterek, hızlı trenin sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hizmet verdiğine dikkati çekti. Karaismailoğlu, günlük koltuk kapasitesinin Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e çıktığına işaret etti.

Kapasitenin Konya-İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye yükseldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, sefer sayısının çoğaltılmasıyla yolcu kapasitesinin 5 bin 118 kişi arttığını vurguladı.

Karaismailoğlu, "Hızlı tren sefer kapasite artışının devreye alındığı 10 Eylül'de günlük 31 bin 651 yolcuyla yolcu taşıma rekoru kırıldı. 10-15 Eylül tarihleri arasında 172 binden fazla yolcu hızlı trenlerle seyahat etti. En fazla yolcu 87 bin 163 kişiyle Ankara-İstanbul-Ankara arasında taşındı. İlk defa açtığımız Eskişehir-İstanbul arasında aynı dönemde 4 bin 460 yolcu seyahat etti." bilgisini paylaştı.