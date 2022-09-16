Sabah içmeyi bırakın işte tansiyon ilaçlarını içmek için en ideal saat

Tansiyon ilaçları üzerine yapılan son araştırmalara göre, tansiyon ilaçlarını sabah yerine akşam yatmadan önce alanlarda kalp krizi, inme ve kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında yüzde 44 azalma görüldü. İşte tansiyon ilaçlarının alım saatini değiştirecek o araştırma...

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Yüksek tansiyon hastaları ilaçlarını sabah değil akşam yatmadan önce almalı. İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre, yüksek tansiyon ilaçlarını gece yatmadan önce alan kişilerde felç geçirme ve kalp krizinden ölme riski yüzde 44 azalıyor.

İspanyol bilim adamları, ortalama altı yıl boyunca devam eden yüksek tansiyon nedeniyle ilaç tedavisi alan 19 binden fazla hastayı incelediler. Araştırmaya katılan gönüllülerden yarısının yatmadan önce tüm ilaç dozlarını almaları istenirken, diğerlerinin de sabahları ilaç kullanması istendi. 19.084 hastanın hepsinde kan basıncı en az yılda bir kez 48 saat boyunca izlendi.

Yatmadan önce alanlar neler yaşadı?

Çalışmanın sonunda, 1.752 hasta kalp-damar hastalığından öldü, kalp krizi geçirdi, kalp yetmezliği veya felç geçirdi.

İnme, kalp krizi ve kalp hastalığından ölme riskinin düşük olmasının yanı sıra, haplarını yatmadan önce alan hastaların yüzde 42'sinde kalp yetmezliği riski daha düşüktü.

İnme ihtimali yüzde 50 azalıyor

Sonuçlar, akşamları ilaç alan kişilerin kalp krizi riskini yüzde 44, kalp hastalıklarından ölmeyi yüzde 66 daha düşük bulunduğunu gösterdi. İspanya'daki Vigo Üniversitesi araştırma ekibine göre, aynı zamanda inme geçirme ihtimali de yüzde 50 azalıyor.

Bilim adamları, yatmadan önce ilaç almanın bu denli derin etkiye neden olmasının uykuda tansiyonun yükselmesinin önlenmesine bağladılar. Çünkü uykuda yükselen tansiyon kalp krizi riskini de beraberinde getiriyor.

Rutini değiştirin

Doktorlar, hastalara uyandıkları andan itibaren sabahları ilaçlarını almalarını tavsiye ediyorlar. Ancak bu araştırma yüksek tansiyon ilacı alma rutinini değiştirecek gibi görünüyor.

İngiliz Kalp Vakfı’nın kıdemli kardiyak hemşiresi Vanessa Smith ise araştırma sonuçlarını değerlendirirken temkinli olma uyarısında bulundu:

Dail Mail'de yayınlanan haberi göre Smith, “Bu çalışma bu alandaki önceki bulguları desteklese de, geceleri kan basıncı ilacı almayı gerçekten ispatlamak için diğer etnik gruplar ve vardiya düzeninde çalışan insanlar arasında daha fazla araştırma yapılması gerekecek" dedi.

Eğer tansiyon ilacı kullanıyorsanız...

Eğer şu anda tansiyon ilaçları kullanıyorsanız, kullandığınız zamanı değiştirmeden önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanız önemlidir. Doktorunuzun sizin için sabah veya geceleri ilaç vermesinin belirli nedenleri olabilir.