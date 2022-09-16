Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'tan sonra yeni aşka yelken açtı! Bakın yeni sevgilisi kim çıktı!

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla, yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi Murat Dalkılıç, özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dalkılıç, Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı. Hande Erçel'den ayrıldıktan hemen sonra güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı Sitare Akbaş'la birliktelik yaşayan ünlü popçu şimdilerde ise yeni aşka yelken açtı. Bakın yeni sevgilisi kim çıktı...

Abone ol

Oyuncu Merve Boluğur ile 2015–2017 yılları arasında evli kalan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç boşandıktan sonra bir diğer güzel oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı. Hande Erçel ile de yol ayrımına giden Dalkılıç, başarılı oyuncunun aynı dizide rol aldığı arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni aşka yelken açmış fakat çift ilişkilerini sessiz sedasız bir şekilde sonlandırmıştı. 39 yaşındaki ünlü popçunun yeni sevgilisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Murat Dalkılıç yeni aşka yelken açtı

Eski sevgilisi Hande Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç yeniden özel hayatı ile gündeme geldi. 1 buçuk yıldır birlikte olan Dalkılıç, Akbaş çifti gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Sessiz sedasız yaşanan ayrılığın ardından yakışıklı şarkıcı, Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre oyuncu Çağla Boz’la aşk yaşamaya başladı. Üstündağ, 'Sitare Akbaş’tan ayrılan Murat Dalkılıç, Çağla Boz’la aşk mı yaşıyor?'' başlıklı yazısında "İkilinin yaz tatilini Çeşme’de birlikte geçirdiği yönünde çok sayıda telefon aldım" ifadeleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte Mehmet Üstündağ'ın kaleme aldığı o yazı;



"Beni yalanlar"

Oyunculuk kariyerinin henüz başında olan Çağla Boz’un, Tolgahan Sayışman’ın hem yapımcılığını yaptığı hem de başrolünü üstlendiği “Aynasız” adlı filmde küçük bir rolü var. Murat Dalkılıç ise bu filmin müziklerini yapıyor. Çekimler yapılırken tanışan ikili şimdilerde davet ve organizasyonlara da birlikte katılmaya başlamış. Açıkçası bu ilişkiye pek ihtimal vermemiştim. Zaten Murat Dalkılıç da her haberde olduğu gibi yarın da sosyal medyasından bir açıklama yaparak beni yalanlar! Alıştım artık ama bildiklerimi de yazmaktan geri duramam...

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Çağla Boz kimdir, ve kaç yaşında?

Adı ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk iddialarına karışan güzel oyuncu Çağla Boz ile ilgili bilgiler merak edilip, araştırılmaya başlandı. Peki Çağla Boz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Çağla Boz hakkında derlediğimiz bilgilerden bir kaçı...

Çağla Boz 1999 yılında dünyaya gelmiştir. 23 yaşındaki genç güzel 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week’te düzenlenen defilede podyuma çıkarak güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye ise devam ediyor.