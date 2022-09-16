Antalya'da feci kaza! TIR'la otomobil çarpıştı çok sayıda ölen var
ANTALYA'dan feci bir kaza haberi geldi. Korkuteli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.Abone ol
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Alper A. (72) idaresindeki tır, S.A. (45) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü S.A. (45), Ö.A (41), S.A. (22), N. A. (16) olay yerinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı.
Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.