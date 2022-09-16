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Antalya'da feci kaza! TIR'la otomobil çarpıştı çok sayıda ölen var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da feci kaza! TIR'la otomobil çarpıştı çok sayıda ölen var

ANTALYA'dan feci bir kaza haberi geldi. Korkuteli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü. 

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Kaza sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Alper A. (72) idaresindeki tır, S.A. (45) idaresindeki  otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü S.A. (45), Ö.A (41), S.A. (22), N. A. (16) olay yerinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı.

Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

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