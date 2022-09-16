Anne babalar dikkat Bu besinler çocuklarınızın erken ergenliğe girmesine sebep oluyor

Bazı çocuklar ergenliğe daha erken yaşlarda girerken, bazılarında ise bu süre oldukça uzun sürebiliyor. Erken ergenliğin ortaya çıkardığı bazı sağlık sorunları da ebeveynleri sıkıntıya sokuyor. İşte erken yaşta ergenliğe sebep olan besinler...

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Çocuklarda erken ergenliğin görülme sıklığının nedenleri hakkında konuşan çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, katkı maddeli paketli veya fast food gıdaların aşırı tüketiminin ve organik olmayan tavuk veya GDO katkılarının çok sık yenmesinin erken ergenliği tetiklediğini gözlemlediklerini söyledi.

Doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilir

Doğuştan ve sonradan çıkan hormonal bozukluklar neden olabilir

Erken ergenliğin nedenlerini dile getiren Doç. Dr. Yuca, bazı durumlarda ergenliğin erkene kaymasının doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hormonal bozukluklar, doğuştan genetik, nörolojik, metabolik hastalıklar olabileceği gibi yine doğuştan veya sonradan hormon merkezine yakın bölgelerdeki yapısal bozukluklar, iyi veya kötü huylu tümörler olabileceğini belirtti.

Sevil Arı ayrıca özellikle kız çocuklarında erken ergenliğe neden olacak tıbbi bir sebep olmadan erken tetiklenmiş bir hormonal uyarının söz konusu olabileceğini söyledi.

Belirtiler göz ardı edilmemeli

Erken ergenlikte görülen semptomlara dikkat çeken Doç. Dr. Yuca, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı.

Kız çocuklarında ilk ergenlik bulgusu çoğunlukla meme büyümesiyle başlar, bunu genital ve koltuk altı kıllanması takip eder. Ancak bazen genital kıllanma ilk gelişen ergenlik bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Erkeklerde ise ilk gerçek ergenlik bulgusu testislerde büyümedir. Daha sonra genital kıllanma takip eder, yine bazen ilk bulgu genital kıllanma ile başlayabilir.

Katkı maddeli yiyecekler fazla tüketilmemeli

Son zamanlarda erken ergenliğin görülme sıklığının artış nedenlerinden bahseden Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, şu bilgileri de açıkladı: