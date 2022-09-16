Hafta sonu havası hem kavuracak hem donduracak! Meteoroloji uzmanı söyledi: Kısa kollu ile çıkan akşam hasta dönebilir
TÜRKİYE çöl sıcakları etkisi altına giriyor. Meteoroloji'nin haritasında sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşıyor. Ama mevsim normalleri üzerindeki sıcak bir anda düşecek. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından çok önemli uyarılarda bulundu.
Hafta sonu havasına dikkat! Önce kavuracak sonra donduracak. Meteoroloji'nin hava durumu haritası alarm veriyor. İstanbul'da ve Ankara'da hissedilen sıcaklık 35 dereceye çıkacak. Yaz sıcaklarının arkası fena... Kerem Ökten bakın neler söylüyor:
-İstanbul'da pazar öğlen beklenen Kuvvetli Lodos ile Kuvvetli Karayel'in hâkimiyet savaşını seyretmektesiniz. Lodos ile sıcak gidecek olan hava, bir saat içerisinde yerini Kuvvetli karayele bırakacak ve hava hızla üşütecek...
-İzmir'de Pazar akşam saatlerinden itibaren sonbahar geliyor. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerini artık görmeyecek.
-Türkiye de önümüzdeki süreçte riskli. Denizler bu sene çok sıcak. Eylül'ün geri kalanında ve özellikle de Ekim'de en önemli gündemimiz rüzgar olacak...