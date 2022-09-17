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Putin'in Erdoğan'ı 1 dakika ayakta beklediği anlar gündem oldu!

Putin'in Erdoğan'ı 1 dakika ayakta beklediği anlar gündem oldu!

Şanghay zirvesinde ikili görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaklaşık 1 dakika boyunca ayakta beklediği anlar gündem oldu. O anların görüntüsü sosyal medyayı salladı.

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Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden dikkat çeken anlar kameralara yansıdı.

Semerkant'taki zirvede Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerini iletti.

Bir süredir gündemde olan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de açıklama yapan Putin, "Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi.

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