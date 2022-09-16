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Kılıçdaroğlu gaf yapmıştı, Sinan Burhan Yavaş'a sordu: Kimi kastediyorsun?

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'da yaptığı gaf sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamayı gündeme getirdi.

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Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerini hatırlatarak, "Sayın Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Adapazarı'nda olduğunu zanneden kim?" diye sordu.

Burhan, "Siz kimi kastettiniz? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştunuz mu?" diye sordu.

Sakarya Zaferi'nin 101. Yılında Polatlı'daki 12. Grup Şehitliği'nde düzenlenen programda konuşan Mansur Yavaş, "Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman maalesef bu savaşın Adapazarı'nda olduğunu sanıyorlar" sözleriyle dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı kapsamında Sakarya'ya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, Sakaryalılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sosyal medyada gündem oldu.

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