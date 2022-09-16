Süleyman Soylu: ABD'de bir tek malım var o da FETÖ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli’nde mitingde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'de sadece 9-10 vilayette 120'nin altında terörist kaldığını duyurdu. Soylu ayrıca, "Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ" ifadelerini kullandı.

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Kırklareli’nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bakan Soylu, terör örgütü üyelerinin konuşlandığı dağların terörden arındırıldığını ifade ederek, "Allah’a hamd olsun, Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında, yıllarca terör örgütü üyelerinin fink attığı Tendürek dağları tertemizdir. Amanos dağları tertemizdir. Karadeniz’e yıllarca acaba bu teröristler nerden geldi dedirten, Ferhat Başçavuşumuzu, Erenimizi şehit edenler nereden geldiler diye insanlarımızın endişe ettiği Karadeniz’de tek bir terörist dahi kalmamıştır" şeklinde konuştu.

"9-10 ilde 120’nin altında terörist kaldı"

2023 yılında teröristlerin tamamen temizleneceğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün ülkemizde 9-10 ilde 120’nin altında terörist kaldı. 29 Ekim 2023’te Bu ülkede 1 tek terörist kalmayacak. Bu ülke zamanında uçak üretmeye kalktı müsaade etmediler, otomobil üretmek istedi müsaade etmediler. Bu ülkede bir Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile bir Başbakan’ın idam edildiği gündür. 16 Eylül’de Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu astılar, 17 Eylül’de Adnan Menderes’i astılar. Onlar sadece Adnan Menderes’i idam etmediler. Onlar bu ülkede savunma sanayinizi yüzden yirmilerden yüzde seksenlere çıkarmaya çalışırsanız sonunuz böyle olur dediler. Allah’a hamd olsun bugün savunma sanayii yüzde 20’lerden yüzde 80’e çıktı. Bugün kendi insansız hava araçlarımızı yapıyoruz, SİHA’larımızı yapıyoruz, kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz Amerika PYD ve PKK’ya 2 milyar dolar yardım yaptı. Eğer bizi amaçladıklarını istikrarsızlığa ulaştırmış olsalardı, bugün Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurulacaktı. Bize mühimmat veremediler, ama unuttukları bir şey vardı. Bu ülkenin mühendislerini unuttular" ifadelerini kullandı.

"Benim Amerika’da bir tane malım var o da Fetö"

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında Amerika’nın varlığına dikkat çekerek, “Peki sadece PKK mı? Ya FETÖ? 15 Temmuz’u kim yaptırdı? Bal gibi onlar yaptı. Adamı orada besliyorlar. Bana bir ara yasak koymuşlar, mallarımıza el koydular ya. Ben de dedim ki benim orada bir tane malım var o da FETÖ. Bir de DEAŞ var. Müslümanlığı bir başka tarafa çektirmek, dünyada Müslüman düşmanlığı oluşturmak için Amerika tarafından icat edilmiştir. Bunlarla da mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.