Üç Kız Kardeş o sahnesiyle yaktı yıktı! İzleyenlerin yerinden hoplattı, Nesrin'e bakın ne oldu?

En sevilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonun ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Pür dikkat izlenen bölümde yaşanan bir sahne, herkesi heyecanlandırdı. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşananlar.

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Kanal D ekranlarının çok ses getiren ve severek izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya devam eden yapımlar arasında ilk sıradaki yerini aldı. Bu sezon izleyicisine merakta kalan soruları cevaplayan Üç Kız Kardeş dizisi, bilhassa Nesrin’in sağlık durumuna ilişkin de pek çok soruyu cevaplamayı sezonun ilk bölümü ile ihmal etmedi! İşte ayrıntılar...

İclal Aydın’ın eserinden uyarlandı

Süreç Film imzası ile geçtiğimiz sezonun ortasında seyircisi ile tanışan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmaya dün akşam Kanal D ekranlarından yayınlanan 17. bölümü ile de sürdürdü. Yeni sezonda izleyicisinin sabırsızlıkla ile takip ettiği pek çok mevzuyu aydınlatan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın aynı isimli eserinden uyarlanarak, televizyon izleyicisi karşısına çıkmıştı.

Hastalık herkesi şaşırttı

Bununla birlikte Üç Kız Kardeş dizisinde rol de alan İclal Aydın, Nesrin isimli bir karaktere hayat veriyordu. Türkan, Derya ve Dönüş’ün anneleri olan Nesrin, Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinde bir hastalığı geçirerek, herkesi hayrete düşürdü.

Yeni sezonuna dün itibariyle start veren Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinde her şey ortaya çıkmış ve Nesrin olanların üstesinden gelememişti. Kızı Türkan’a Rüçhan tarafından işkence yapıldığını öğrenen Nesrin, aynı zamanda Mine’nin Somer’den bir bebek beklediğini de öğrenmiş ve öğrendikleri karşısında Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinin son sahnesinde yatak içerisinde baygınlık geçirmişti.

Bu baygınlığın ardından Nesrin’e ne olduğu yaz boyunca televizyon izleyicisi tarafından merak edilirken; dün ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü her şeyi açıklığa kavuşturdu!

Ölümden döndü

Duyduğu şeyler karşısında yatağında baygınlık geçiren Nesrin, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde, ölüm ile yüzleşti. Ölümden son anda kurtulan Nesrin’in amansız bir hastalığa yakalandığı öğrenildi. Henüz hastalığının ne olduğu bilinmeyen Nesrin’in İclal Aydın’ın kitabında da hikaye bitmeden öldüğü öğrenildi. Öte yandan İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş isimli Romanına göre; Nesrin, kızı Türkan Defne’ye hamile iken, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını yitiriyor.