Miss Turkey 2022'ye ünlü oyuncu bombası! Bakın hangi ünlü isim finalistler arasında

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 2022'de son yirmiye kalan finalistler belli oldu. Finalistlerin belli olmasının ardından Miss Turkey 2022 adayları hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılacak olan 20 kişilik ekipten iki isim ise oldukça tanıdık yüzler çıktı. İşte Miss Turkey 2022 finalistleri hakkında derlediğimiz bilgiler ve büyük finalde güzellik tacı için yarışacak ünlü isimler...

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Miss Turkey 2022'de güzellik tacını takmak için mücadele edecek 20 finalist belli oldu. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılan isimler arasında iki isim oldukça dikkat çekti. Yarışmacılar arasında eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı ve Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir bulunuyor.

39 yıl sonra kızı da yarışmaya katıldı

1983 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'da Miss Turkey 2022'de son 20 isim arasına girmeyi başardı. Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı yarışmada 8 numara ile yer alırken annesinden 39 yıl sonra bu kez kendisi güzellik tacı için mücadele edecek.

"Onunla gurur duyuyorum"

Büyük final öncesi kızın başarılar dileyen Neşe Erberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..." ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu son 20'de

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde izleyici ile buluşan güzel oyuncu Ece Aydemir'de Miss Turkey 2022'de son yirmiye kalma başarısı gösterdi. Genç isim büyük finalde 17 numara ile boy gösterecek.

İşte Miss Turkey 2022 finalistleri ve bilgileri

1 numara Hande Deniz Uluğ - Boy: 1.85 Yaş: 21 Üsküdar üniversitesi reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisi

2 numara Gizem Koşar - boy: 1.81 Yaş: 18 Bahçeşehir üniversitesi diş hekimliği 1. sınıf öğrencisi

3 numara Derya Çetinkaya - Boy: 1.77 Yaş: 22 Vrije universiteit brussel hukuk 1. sınıf öğrencisi

4 numara Esil Kaya Boy: 1.77 Yaş: 19 Beykent üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü 2.sınıf öğrencisi

5 numara Aleyna Şirin - Boy: 1.76 Yaş: 21 Özyeğin üniversitesi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisi

6 numara İrem Su Kahramantürk - Boy: 1.79 Yaş: 20 Samsun özel tekev anadolu lisesi mezunu

7 numara İlayda Üstün - Boy: 1.78 Yaş: 23 Kadir has üniversitesi reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisi

8 numara Selin Erberk Gurdikyan - Boy: 1.78 Yaş: 23 Florıda ınternatıonal unıversıty tıp fakültesi son sınıf öğrencisi

9 numara İpek Arsu - Boy: 1.73 Yaş: 20 Akdeniz üniversitesi büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunu

10 numara Selver Mira Atagül - Boy: 1.72 Yaş: 23 Marmara üniversitesi tekstil mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisi

11 numara Nil Dizdar - Boy: 1.73 Yaş: 23 Yaşar üniversitesi müzik bölümü jazz vokal 4. sınıf öğrencisi

12 numara Tuana Kurt - Boy: 1.75 Yaş: 24 Bahçeşehir üniversitesi özel hukuk yüksek lisans öğrencisi