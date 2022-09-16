Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! TFF'ye başvuruda bulunuldu

Galatasaray'ın Yusuf Demir'in yerli oyuncu statüsünde oynaması için TFF'ye başvuruda bulunduğu iddia edildi.

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Süper Lig'de yeni sezon için birçok yıldız transfere imza atan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminin sonuna doğru patlattığı transfer bombalarıyla gündem olan Galatasaray yeni sezona bomba gibi girdi.

Kadroya yıldız isimler katıldı

Cimbom kadrosunu, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica ile güçlendirdi.

Yusuf Demir tartışma konusu oldu

Kadrosuna kattığı isimlerden genç futbolcu Yusuf Demir'in yerli oyuncu statüsünde oynayıp oynamayacağı tartışma konusu oldu.

1 ay önce TFF'ye başvuruldu

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, yaklaşık 1 ay önce statünün değişmesi için başvuru yaptı.

Sarı kırmızılı takım, Yusuf Demir'i kadrosuna kattıktan sonra ise TFF'ye bu başvurunun hızlıca işleme alınmasıyla ilgili çalışmalarını sıklaştırdı.

Galatasaray, statünün değişerek farklı bir milli takımı seçmiş de olsa Yusuf Demir'in yerli futbolcu statüsünde oynamasını istiyor.

TFF'den olumsuz karar çıkması bekleniyor

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre TFF, devam eden sezonda böyle bir değişikliğin yaşanamayacağı yönünde karar verecek.

Ancak Galatasaray'ın böyle bir durumda da işin peşini bırakmayacağı ve devre arasında ekstra bir başvuru yaparak, Yusuf Demir ve onun gibi futbolcuların yerli statüsünde oynaması adına başvurusunu yenileyeceği öğrenildi.

Kasımpaşa'da Tırpan gündeme geldi

Süper Lig'de bu statü konusunun odağı haline gelen bir başka futbolcu daha oldu.

Özellikle Kasımpaşalı futbolcu Tırpan ile ilgili eleştiriler de gündeme geldi.

Annesi ve babası Türk olmayan Tırpan'ın yerli statüsünde oynaması tartışma konusu oldu.

Emre Belözoğlu da konuya değindi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da yerli statüsü konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, dün oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan Fiorentina maçı sonrasında basın mensuplarından bu konuyla ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Yusuf Demir'in durumu kurala dayalı. Bir oyuncu ben Türk'üm diyorsa şahsi fikrim Türk statüsünde oynamalıdır."