Buket Aydın 11 kiloyu verince taytıyla incecik fiziğini gösterdi! Son halini gören inanamıyor

Bir zamanlar Kanal D'de ana haber bültenini sunan güzel spiker Buket Aydın, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 37 yaşındaki ünlü isim verdiği 11 kilodan sonra yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken paylaştığı pozlarla takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor.

Abone ol

Sosyal medyayı oldukça sık bir şekilde kullanan eski Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Spikerlik döneminin ardından özel hayatıyla da oldukça çok konuşulan bir isim haline gelen Aydın, paylaşımlarıyla parmak ısıtıyor. 11 kilo verdikten paylaşımları olay olan ünlü isim giydiği taytıyla incecik fiziğini gözler önüne serdi.

Taytıyla incecik fiziğini gözler önüne serdi



Son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren güzel sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 11 kilo vermesiyle tüm dikkatlerine üzerine çeken ünlü sunucu tatil pozlarının ardından yine Instagram hesabından paylaştığı taytlı fotoğrafıyla takipçilerini adeta büyüledi. Buket Aydın'ın son haline gören takipçileri gözlerine inanamadı. Hayranları güzel sunucunun taytlu pozuna "Gerçek mi o görüntü?", "Photoshop mu var?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Buket Aydın'ın çok konuşulan o pozu;

Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Spikerlik kariyerinin ardından Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk hayatıyla gündeme gelen ünlü sunucu Buket Aydın son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak taytlı pozunu paylaşan güzel sunucu ile ilgili bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Buket Aydın ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Bursa'da 1 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelen Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisan yapan Aydın daha sonra Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alarak bir radyoda haber spikerliği yapmıştır. Radyodan sonra ilk televizyon macerasına Kanaltürk'te başlayan Aydın, buradan TRT Türk'te geçerek program sunuculuğu yapmıştır. Daha sonra Buket Aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı.

Altın Çağını Kanal D'de yaşadı

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerini tek tek topladı. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu da üstlendi.

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.