Dünyanın gözü Erdoğan - Putin zirvesinde! Görüşmeye saatler kala çarpıcı Türkiye analizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Erdoğan bugün Semerkant’ta kritik görüşmelere imza atacak. Sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek. Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

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Dünyanın gözü kulağı Semerkant'ta... Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve kapsamında Özbekistan'da bir araya gelen liderlerin alacakları kararlar merakla bekleniyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği buluşmada, kravat takmadıkları görüldü.

Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında az önce Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.

Günün ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek.

Dikkat çeken Türkiye analizi

Söz konusu görüşme dünya basınında geniş yer bulurken Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Carnegie Europe'da Misafir Akademisyen olan Dimitar Bechev Al Jazeera için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı.

'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi;

'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.'

Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Rusya ile diplomatik bağını koparmadığını, Erdoğan'ın Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek Kiev'e destek verdiğine vurgu yapılan yazıda bu durum için şu değerlendirme yapıldı;

'Bu Kremlin'in Ukrayna'da çıkmaza girdiği bir dönemde, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde sınırları zorlamak istediği fırsatların bir göstergesi.'