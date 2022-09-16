En az 7 banka şubesinde baskın oldu İçişleri Bakanı'ndan 'Acil güvenlik toplantısı' çağrısı

Lübnan'da mevduatları dondurulan mudilerin banka şubelerindeki eylemleri sürüyor. Sabah Sayda kentinde yaşanan banka baskınının ardından başkent Beyrut'ta da bir banka şubesi, mevduatı dondurulan iki kişinin paralarını çekebilmek için gerçekleştirdiği rehine krizine sahne oluyor.

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Başkentin Tarik Cedid bölgesindeki özel bir bankaya gelen ve adının Abd Subra olduğu öğrenilen bir Lübnanlının, dondurulan hesabındaki parasını çekmek istediği ancak parasını alamayınca eylem başlattığı belirtildi.

Bankanın kapılarını kapatan ve içeriye kimsenin girişine izin vermeyen Subra'ya daha sonra başka bir banka mağduru daha katıldı.

Banka önünde toplanan onlarca Lübnanlı ise alkışlar ve tezahüratlarla buradaki eylemcilere destek veriyor.

Banka önünde bulunan Zehra Haşim, olay yerindeki AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerdekilere destek verdiğini belirterek, "Devrim istiyoruz. Hakkımızı verebilecek artık bir devlet yok. Hakkımız almak için sokaklara indik. Çocuklarımızın ne parası ne de bir şey var." ifadelerini kullandı.

Devletin halkla oyun oynadığını savunan Haşim, "Piyasada dolara müdahale var. Sürekli yükseltip düşürülüyor. Tüm Lübnan halkının doları bankada. Ancak yaşamak için herhangi bir doları cebinde yok. Çocuklarımızın okulu ve üniversitesi var. Tüm masraflar dolar ile." dedi.

Ahmed İyad ise "İçerideki gençlere destek için buradayım. insanlar aç. Artık gücü kalmadı. 2 oğlum var ve artık tahammül edemiyorum. Maaşım yetmiyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı'ndan "Acil güvenlik toplantısı" çağrısı

Lübnan genelinde meydana gelen banka baskınlarının ardından Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada Mevlevi, kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için "İç Güvenlik Meclisi Merkezi"nin acil toplantı yapması çağrısında bulundu.

"En az 7 banka şubesinde baskın oldu"

Ülkedeki yerel medyada yer alan haberlere göre, farklı bölgelerde gün içerisinde birden fazla bankaya baskın oldu.

Söz konusu haberlerde Sayda, Nebatiye kentleri ile Beyrut, Trablusşam ve Cebel Lübnan vilayetlerinde en az 7 farklı banka şubesine baskın olduğu iddia edildi.

Baskınların sayısı ve yerlerine ilişkin ise hükümet ve emniyet güçlerinden henüz herhangi açıklama yapılmadı

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, üst üste baskınlar nedeniyle gelecek hafta bankaların 3 gün kapalı olacağı belirtildi.

Sabah saatlerinde Sayda kentine bağlı Gaziye ilçesinde bir banka şubesine gelen baba ve oğul, dondurulan hesaplarındaki parayı çekebilmek için tabancayla bankadaki görevlileri tehdit etmiş ardından hesabından 19 bin 200 dolar çektikten sonra güvenlik görevlilerine teslim olmuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, Beyrut'ta 11 Ağustos’ta da bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, hesabındaki parayı çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık bir meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.