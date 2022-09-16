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Salih Uçan Milli Takım'a çağrılmadı! Beşiktaş tepki gösterdi

Salih Uçan Milli Takım'a çağrılmadı! Beşiktaş tepki gösterdi

Beşiktaş, A Milli takımın Uluslar Ligi aday kadrosuna davet edilmeyen Salih Uçan için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'la sezona çok iyi bir giriş yapan Salih Uçan ise açıklanan aday kadroda kendine yer bulamadı. Bunun üzerine taraftarlar 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sosyal medya platformu Twitter'da ülke gündemine taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Taraftarların tepkisine Beşiktaş kulübü de kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Salih Uçan paylaşımında bulundu.

İşte Beşiktaş'ın Salih Uçan paylaşımı:

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