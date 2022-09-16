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Demet Akalın yine dilin kemiği yok dedirtti! Kitap fiyatlarına resmen isyanını böyle gösterdi

Demet Akalın yine dilin kemiği yok dedirtti! Kitap fiyatlarına resmen isyanını böyle gösterdi

Yaptığı her açıklama olay olan ve sahne aldığı konserlerde sergilediği davranışlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez de sosyal medya hesabı Twitter'dan kitap fiyatlarına isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) seslenen Akalın, "İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen" diyerek tepki gösterdi.

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2022-2023 eğitim-öğretim yılı geçtiğimiz Pazartesi başladı. Okulların açılmasıyla birlikte velilerin kırtasiye ve kitap telaşıda start almış oldu. Kitap ve kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar yaşanırken bu duruma tepki gösterenlerin arasına bir çocuk annesi ünlü şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Akalın, yaptığı paylaşımda fiyatlara isyan ederken Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmeyi de ihmal etmedi. 

"İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır"

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın bunlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce birçok açıklaması olay olan Akalın, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla artan kitap ve kırtasiye ürünlerinin fiyatlarına twitter'dan tepki gösterdi. Paylaşımında MEB'e seslenen ünlü isim, "Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen" diyerek yaşanan duruma adeta isyan etti. 

İşte Demet Akalın'ın yaptığı o payşalım;


"Programın içine sı.. hakkın yok"

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Demet Akalın, konserlerinde sergilediği tutum ile zaman zaman hem tepkilerin hem de  eleştirileri oklarının hedefi haline gelmeye devam ediyor. Olayların kadını Akalın, geçtiğimiz aylarda bir mekanda sahne almış ve garsonun başından aşağıya şampanya dökmüştü. Hemen akabininde Samsun'daki konserinde yaşadığı olaya verdi tepki magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.

Samsun'da Tekkeköy Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde sahne alan ünlü popçu dansçıları ve kendisine lazer tutulduğu için çılgına dönmüştü. Akalın, güvenlik görevlilerine talimat vererek; “Hemen alın abi onu oradan, ayıptır ya…" diyerek tepki göstermiş "Programın içine sı.. hakkın yok" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Demet Akalın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 23 Nisan 1972'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek, Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başlamıştır. 1990 yıllarda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yapmıştır. 

 23 Nisan 1972'de Gölcük, Kocaeli'de doğan 50 yıl yaşındaki ünlü şarkıcı lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek, Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Dillere pelesenk olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet", "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı 2012’de Okan Kurt ile evlenerek dünyaevine girdi. Ayrıca çiftin 2014 yılında Hira adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

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