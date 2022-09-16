Avrupa otomobil pazarı verileri açıklandı! Türkiye 6'ncı sırada: Ülkemizde kaç otomobil satıldı?

Avrupa otomobil pazarında Ağustos ayının satış verileri paylaşıldı. 2022 Ağustos ayında Avrupa pazarında 748.961 satış gerçekleşti. Bu sayı geçen yıl Ağustos ayına göre satışta yüzde 3,4 artış anlamına geliyor. Türkiye'de 2022 yılı ve Ağustos ayına dair otomobil satışı verileri nasıl?

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Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı. Buna göre 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıla göre azaldı

AB (26), İngiltere, ve EFTA ülkeleri (Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein) toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 11,8 azaldı ve toplam 7.221.379 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 8.188.966 adetti.

Türkiye 6'ncı sırada

2022 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalış ve 354.543 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. Türkiye'de bu yıl Ağustos ayında 35 bin 230 araç satıldı. Geçen yıl aynı ayda 44 bin 756 otomobil satışı gerçekleşmişti.

En fazla düşüş Norveç'te

2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,7 ile Norveç, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 19,5 ile Danimarka oldu.

Portekiz, Yunanistan ve İrlanda...

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 42,4 ile Portekiz, yüzde 39,7 ile Yunanistan ve yüzde 36,4 ile İrlanda oldu.

Avrupa pazarında Ağustos ayı satış rakamlarına bakıldığında Almanya 199 bin 183 adetle birinci sırada yer alıyor. Ardından, 91.403 adetle Fransa, 71.190 adetle İtalya, 68.858 adetle İngiltere, 51.907 adetle İspanya ve 35 bin 230 adetle Türkiye geliyor.

Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında yine Almanya 1 milyon 643 bin 069 adetlik satış rakamıyla lider durumda.