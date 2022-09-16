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Britanya'dan Çin heyetinin kraliçenin naaşını ziyaret edebilmek için parlamentoya girmesine yasak

Britanya'dan Çin heyetinin kraliçenin naaşını ziyaret edebilmek için parlamentoya girmesine yasak

19 Eylül'deki cenaze törenine dek küre, asa ve hükümdarlık tacıyla birlikte katafalka konan ve kraliyet muhafızları tarafından korunan 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret eden kitle içinde Çin hükümeti heyetinin de yer almasına izin verilmedi.

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Politico ve BBC News'un haberine göre Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Çin hükümeti heyetinin Westminster Salonu'na erişim talebini reddetti.

Hoyle, bunu Pekin'in Britanya parlamentosunun 7 üyesine yaptırım uygulamasıyla gerekçelendirdi. BBC'nin konuyla ilgili soruları üzerine Avam Kamarası, güvenlik konularında yorum yapmadığını söyledi.

Batı'nın yaptırım dalgası altındaki Çin, geçen yıl Uygur Müslümanlarına kötü muamele suçlamalarına misilleme olarak 7'si parlamenter 9 Britanyalıya seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma getirmişti.

Bunun üzerine Çin'in Londra Büyükelçisi, Britanya parlamentosuna girmekten men edilmişti. Çin hükümetinin 'alçakça ve korkakça' diye eleştirdiği bu yasak, artık 2. Elizabeth'e saygılarını sunmak isteyen bir Çin hükümet heyetini de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Gerilimi tırmandıracak

BBC, bu yasağın Britanya-Çin ilişkilerindeki gerilimi daha da artıracağı yorumunu yaptı.
Bununla birlikte pazartesi günkü cenaze törenine Çin'in Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan'ı göndermesi bekleniyor.
Çin'in yaptırım kararı aldığı Muhafazakar Partili eski bakanlar Iain Duncan Smith ve Tim Loughton dahil 7 parlamenter ise önceki günkü açıklamalarında Dışişleri Bakanı'nı, kraliçenin cenazesine katılması için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yaptığı daveti geri çekmeye çağırdı. Açıklamada, 'insan hakları sicili göz önüne alındığında, Çin hükümetinin cenazede temsil edilmesinin tamamen uygunsuz olacağı' iddia edildi.

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