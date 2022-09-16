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Geceyi birlikte geçirmişler, Isparta'da market tuvaletinde korkunç görüntü!

Geceyi birlikte geçirmişler, Isparta'da market tuvaletinde korkunç görüntü!

ISPARTA'da bir market sahibi, geceyi birlikte geçirdiği kişiyi sabahleyin işletmenin tuvaletinde ölü buldu. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibi A.K.A. ve Mehmet Zengin, gece markette konakladı.

Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaşan dükkan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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