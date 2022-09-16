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İrfan Can Kahveci'nin golü UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın golüne aday gösterildi

İrfan Can Kahveci'nin golü UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın golüne aday gösterildi

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin golü haftanın golüne, Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır’ın, Kızılyıldız maçındaki kurtarışı ise haftanın kurtarışına aday gösterildi. Bunun yanı sıra UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Serdar Gürler de haftanın oyuncusu aday listesinde yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 60. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 1’e indirmişti. İrfan Can’ın attığı bu gol, Avrupa Ligi’nde haftanın en iyi golüne aday oldu. Diğer adaylar arasında ise Real Betis’ten Joaquin, Real Sociedad’dan Ander Guevara ve AEK Larnaca’dan Adam Gyurcso bulunuyor.

(Görüntü: Exxenspor)

Uğurcan’ın kurtarışı en iyiler arasında

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın, Osman Bukari’nin çektiği sert şutu kornere çeldiği pozisyon, Avrupa Ligi’nde haftanın en iyi kurtarışları aday listesinde kendisine yer buldu. Uğurcan’ın bu alandaki rakipleri; Kızılyıldız’dan Milan Borjan, Nantes’tan Alban Lafont ve Ferençvaroş’dan Denes Dibus.

Serdar Gürler haftanın en iyi oyuncusuna aday
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir, Fiorentina’yı ağırladı. Rakibini 3-0 ile geçerek grup liderliğine oturan turuncu-lacivertlilerde maçın ikinci yarısında bulduğu 2 golle yıldızlaşan Serdar Gürler, Konferans Ligi’nde haftanın en iyi oyuncusu olmaya aday gösterildi. Dnipro1’den Artem Dovbyk, FC Köln’den Dejan Ljubicic ve Djurgardens’den Emmanuel Banda da haftanın en iyi oyuncusu olmak için yarışan diğer futbolcular.

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