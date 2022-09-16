Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa pozları ifşa oldu!

Boşanma haberlerindeki ayrıntılarla, eski tweetleriyle gündemlere bomba gibi düşen iş insanı Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la araba görüntülerinin ardından yepyeni dudak dudağa pozları ifşa oldu. Bütün sosyal medya hesaplarını kapattı.

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Ünlü şarkıcı Hadise Kaan Yıldırım'la bir buçuk yıllık ilişkisini bitirdikten sonra Türkiye'nin ünlü iş insanlarından biri olan Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede aşklarını nikah masasına taşıyan ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturmuşlardı. 5 aylık evliliklerinde sorun çıkmaya başlayan ünlü çift son dönemlerde evliliklerinde yaşadıkları krizlerle magazin gündemlerinden düşmüyordu.

İlk önce alyanslar çıktı

Boşanacakları iddia edilen çiftten ünlü şarkıcı Hadise'nin İzmir konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken herkesin ortasında göz yaşlarına boğulması ve daha sonra Mehmet Dinçerler'in doğum günü kutlamasında alyanssız fotoğraf paylaşımı çiftin boşanma iddialarını daha da alevlendirmişti.

İkilinin ayrılık nedeni olarak ortaya atılan çocuk ve kayınvalide sorununa Hadise'den sorunların çocuk nedeniyle olmadığı açıklaması gelmişti. İddialar sürerken Dinçerler'in paylaştığı videoda Hadise'nin görülmesi ikilinin barıştıkları iddialarını ortaya çıkartsa da ünlü şarkıcı Hadise, boşanma davası açtığını sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün duyurdu.

Anlaşarak ayrılamadılar!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanan şarkıcının dava dilekçesinde Mehmet Dinçerler'in sanat hayatına engel olduğu, bu davranışların zamanla psikolojik baskı halini aldığı ve bu davranışların Hadise'nin sanat hayatını etkilediğine yer verilmişti.

3 milyonluk yüzüğü geri istedi

Boşanma dilekçesinde yer alan ve gündeme damga vuran bir diğer şeyde Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye takılan düğün takıları ve 3 milyon liralık yüzüğü almadan boşanmayacağı olmuştu. Bütün bu olanlardan sonra İntagram hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan ve İnstagram hesabını kapatan Mehmet Dinçerler'in Twitter hesabından eskiden yaptığı paylaşımlar Twitter'da trend topic oldu.

Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa olduğu anlar ifşalandı!

Kısa sürede tüm Türkiye'de dalga konusu olan iş insanının eşcinsel, fenomen DJ Kerimcan Durmaz'la da arabada olan fotoğrafları ortaya çıkmış ve ünlü ismin o fotoğrafları dikkat çekmişti. Dinçerler'in bu defa Kerimcan Durmaz'la olan bir gece klübünde dudak dudağa pozları yeri yerinden oynattı. Mehmet Dinçerler, Kerimcan Durmaz ile çıkan öpüşme görüntülerinin ardından Twitter hesabını da kapattı. İşte Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz'ın öpüştüğü anlara ait fotoğraflar...