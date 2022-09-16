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Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimi ve milletvekillerine "altılı masa" talimatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimi ve milletvekillerine "altılı masa" talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimi ve milletvekillerine "altılı masa"da konuşulan konular hakkında "değerlendirme yapılmaması" talimatı verdiği bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmelerinde alınan veya alınacak kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

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