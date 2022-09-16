37 yıl sonra bir ilk! Sterlin dolar karşısında rekor seviyede geriledi

İNGİLTERE Merkez Bankası, Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını önleyemedi. Sterlin, dolar karşısında 37 yılın, euro karşısında da 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Enflasyon baskılarının artmasının ardından en erken faiz artırmaya başlayan merkez bankalarından İngiltere Merkez Bankası (BoE), Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ağustos toplantısındaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını engelleyemedi.

Son 2 ayda yüzde 6,8 değer kaybetti

Son iki ayda dolar karşısında yüzde 6,8 değer kaybederek 37 yılın en düşük seviyeye inen sterlin, aynı dönemde avro karşısında da yüzde 4,3 azalışla son 19 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/dolar paritesi bugün 1,1350'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Sterlin/avro paritesi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1,1420'den işlem görüyor.