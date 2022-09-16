Şarkıcı Hatice dişinden tırnağına başka biri oldu! Estetikli halini gören doktorunu tebrik ediyor "değişime bakın"

Çıt Çıt Çedene şarkısı ile ünlenen ve kısa sürede söylediği şarkılar ile dikkat çeken Hatice son günlerde şarkılarında çok dış görünüşü ile gündemde. Yıllar içinde birçok estetik yaptıran ve bambaşka biri olan Hatice'nin ilk halini hatırlayan var mı?

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Özellikle 2000'li yılların başında söylediği şarkılar ile popüler olan ve Çıt Çıt Çedene şarkısı ile kısa sürede ünlenen şarkıcı Hatice şimdilerde sesinden çok fiziği ile ön planda. Uzun bir süredir yeni şarkı çıkarmayan Hatice'nin yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırtıyor. Estetikle bambaşka biri olan Hatice'nin ilk günden bu güne değişimine bir bakın...

Asıl aslı Hatice Çakar olan güzel şarkıcı sık sık söyledikle ya da yaptıkları ile magazin basınında kendine yer buluyor. Çıktığı bir podyumda poposunu açması haftalarca konuşulmuş ve birçok kişi tarafından gereksiz bulunmuştu. Bu olayın ardından bir süre magazin medyasında yer bulan Hatice daha sonra genç sevgilisi ile yeniden gündem olmuştu.

Bir dönemin yıldız isimlerindendi

Özel hayatıyla bir dönem gündemden düşmeyen Hatice, bir dönemlerin en çok dinlenen kadın şarkıcıları arasındaydı. Şu sıralar kendisinden 10 yaş küçük Ali Sarı ile beraber olan Hatice'nin nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu olurken, son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Estetikle bambaşka biri oldu

Yaptığı estetiklerle eski halinden eser kalmayan şarkıcı Hatice, fit fiziği ile de dikkatler üzerine çekti. 90'lı yıllarda yaptığı şarkılarla yıldızı parlayan Hatice, son dönemlerde ekranlardan uzak kaldı.

Hatice kimdir, kaç kere evlendi eşlerine bakın

1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice Çarpar, 2001 yılında ile ilk evliliğini yaptığı Güney Aydan'ı 2003 yılında beyin kanaması neticesinde kaybetmişti. Daha sonra ikinci evliliğini Ramiz Özbay ile yapan ünlü şarkıcı, kendisinden 10 yaş küçük nişanlısı Ali Kemal Sarı ile üçüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Erken yaşta müziğe düşkünlüğünü fark eden ailesi, bu alanda ilerlemesi için teşvik etti. Aile toplantılarında ve düğünlerde şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına, 'İner misin Çıkar mısın?' adlı yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek devam etti.

Hatice Çarpar, ilk ekran deneyimini ATV'de yayınlanan 'Çürük Elma' programını sunarak yaşadı.

Müziğe olan ilgisini geliştirmek amacıyla Eyüpsultan Musiki Cemiyeti'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'nda eğitim aldı.

1999 yılında Prestij Müzik ile 'Vol-1' adlı albümü piyasaya çıkardı. Bu albümde 'Fidayda', 'Çıt Çıt' ve 'Şeker Oğlan' şarkıları beğeni topladı.

Şarkıcı Hatice, 2001 yılında 'Vol-2' adlı albümünü piyasaya sundu. 'Farfara' ile 'Kezban Yenge' şarkıları hit oldu fakat 2001 ekonomi krizi dolayı Prestij Müzik'ten ayrılmak zorunda kaldı ve Sembol Plak ile bir anlaşma imzaladı.