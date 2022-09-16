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İzmir'de kaçak göçmen teknesi battı 5 kişi öldü! Arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de kaçak göçmen teknesi battı 5 kişi öldü! Arama çalışmaları sürüyor

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü, 14 göçmen kurtarıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.

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