Ordu'da indirim izdihamı! Bekçi skandal tehditle elinden aldı! Silahı kafasına dayarım...

'Bekçiyim' deyip el koydu!

Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu.