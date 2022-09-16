Ordu'da indirim izdihamı! Bekçi skandal tehditle elinden aldı! Silahı kafasına dayarım...
ORDU'da böyle indirim izdihamı görülmedi... Daha mağaza kepenkleri kalkmadan sürünerek içeri girdiler sonra da ürünlere akın ettiler. Bekçi olduğunu söyleyen beli silahlı şahıs, normal fiyatı 15 bin lira olan indirimli ürünü başkasının elinden almak için skandala imza attı. İşte pes dedirten Ordu'daki izdihamın görüntüleri...
Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı.
Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.
'Cep telefonu' savaşı
İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.
'Bekçiyim' deyip el koydu!
Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu.