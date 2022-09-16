Trabzon'a inen savaş uçaklarının sırrı çözüldü! Herkes merak ediyordu..

TRABZON'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jetinin sırrı çözüldü. Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçaklarının yakıt ikmali nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı.

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Sabah saatlerinde Trabzon'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jeti merak konusu oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan jetlerle ilgili çok geçmeden beklenen açıklama geldi.

Uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu belirtildi.

İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a inen çift kabinli savaş jetlerindeki pilotların 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu ifade edildi.

İşte herkes tarafından meraka neden olan o uçaklar;