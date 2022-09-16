Burak Deniz'den beklenmeyen skandal! Nilperi Şahinkaya masayı terk edince ettiği küfürlerle herkesi şaşkına çevirdi

Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşacağı yeni dizisinin çekimleri için Adana'da olan Burak Deniz otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya ettiği küfürlerle olay çıkardı. Ünlü oyuncu sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde canlandırdığı 'Maraşlı Celal' karakteriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Burak Deniz şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşacağı dijital dizi platformu Netflix yapımı olan Şahmaran dizisinin çekimleri için Mersin, Marmaris ve Adana arasında mekik dokuyor.

Marmaris'i ayağa kaldırmışlardı

İlk sezonunun çekimleri biten ancak henüz yayınlanmayan dizinin ikinci çekimleri şimdilerde Adana'da devam ediyor. Yılan olan 400 yıllık bir grubun üniversitedeki yaşantısının anlatılacağı Şahmaran dizisi geçtiğimiz günlere Marmaris'te çekilen bölümlerinde Marmarisliler tarafından tepki toplamıştı. Bölge halkı, ekibin özel statülü alan ilan edilen ve özel bitki örtüsüne sahip olan ormanda ateş yakması nedeniyle Marmaris'i ayağa kaldırdı.

Fazla alkol tüketince olanlar oldu

Bütün bu olayların ardından ekip çekimleri tamamlayıp kalan çekimler için Adana'ya gitmişti. Dizinin oyuncularının Adana'da otelde kalması üzerine Burak Deniz hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. Otelde fazla alkol tüketttiği söylenen Burak Deniz ortalığı birbirine kattı.

O sırada Altın Koza Film Festivali nedeniyle uzun süredir aşk yaşadığı Emre Yusufi ile otelde konaklanmaya gelen Nilperi Şahinkaya geceyi sevgilisiyle oturarak geçirdi. O sırada gece iki civarında otele gelen Burak Deniz, Şahinkaya ve sevgilisinin masasına iki üç kere uğradı. Burak Deniz'in hareketlerinden rahatsız olan Nilperi Şahinkaya masayı terk etmek isteyince olanlar oldu.

Ünlü oyuncuya küfürler yağdırdı

Alkollu olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkartmaya başlayınca ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Şahinkaya'nın masadan kalması üzerine alkollü Burak Deniz, Şahinkaya’ya "S…r git", "Or…"diyerek bağırdı. Bunun üzerine Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, sarhoş olan Burak Deniz'in üstüne yürüdü.

Araya giren arkadaşları sayesinde olay büyümeden çözülürken Burak Deniz "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti. Ünlü oyuncuyu çevredeki insanlar otelden uzaklaştırdı. Olay sonrası Burak Deniz'in faklı otelde kaldığı ve Nilperi Şahinkaya ve sevgilisini tanımadığı öğrenildi.