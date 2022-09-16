Bir yudum içince 30 saniye sonra bunlar oluyor! İşte alkolün vücuda olan etkileri

Vücuda zararlı olduğu bilinen alkol, birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılıyor. Peki alkol aldığımızda vücudumuzda tam olarak neler oluyor? İşte bir yudum alkol tükettiğimizde vücudumuza olan etkileri...

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Alkolün zararları yıllardır biliniyor. Ancak alkol, kullanan kişiyi nasıl etkiliyor ve kişinin vücudunda neler oluyor gibi sorular pek çok kişi tarafından bilinmiyor. En merak edilen konuların başında ise beyni küçültüyor mu, üreme sağlığını olumsuz etkiliyor mu gibi sorular yer alıyor. İşte tüm bu soruların yanıtını İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu açıkladı.

Beyninizin yönetimini yitirebilirsiniz

İlk yudumu içtikten sonra 30 saniye sonra alkol beyne ulaşır. Beyin hücrelerinin mesaj göndermek için kullandığı kimyasalları ve yolların yavaşlamasını sağlar. Bu ruh halinizi bir anda değiştirir, reflekslerinizi yavaşlatır ve dengenizi bozar. Ayrıca düşünme ve yaşadıklarınızı belleğinize saklama yetinize olumsuz yönde etki eder.

Beyni küçültüyor

Uzun süre boyunca tüketilen alkol, beyninizin görünüm ve işleyişini de etkiler. Hücreler değişime uğrar ve hatta daha da küçülür. Bu küçülmeye bağlı olarak düşünme, öğrenme ve öğrendiklerinizi hatırlama beceriniz giderek azalır. Bununla birlikte vücut ısınızın sabit tutulmasını ve hareketlerinizi kontrol etmeniz zorlaşır.

Uyumanıza değil uyuşmanıza sebep olur!

Alkolün beyinde oluşturduğu yavaşlama etkisi sizi uyuşuklaştırabilir. Alkol aldığınızda uykuya kolay geçtiğinizi düşünseniz de aksine derin uyku olan REM uykusuna geçemezsiniz ve gece boyunca vücudunuz alkolü işlemeyi sürdürür.

Mide asiti arttıkça hastalıklarla karşılaşma riski yükselir

Alkol midenizi tahriş eder ve midenizin daha fazla asit üretmesine sebep olur. Yeterli asit ve alkol biriktiğinde mide bulantısı durumu yaşanabilir. Uzun süreli alkol tüketenlerde reflü, mide ülseri, ince ve kalın bağırsak sorunları sık görülür. Pankreas, insülin ve bağırsakların yiyecekleri parçalamasına destek olan diğer kimyasalları yapar. Fakat alkol tüketimi kimyasalların pankreas içerisinde kalmasına, iltihaplanmaya ve yanı sıra ciddi bir hasara sebep olabilir. Karaciğeriniz, içtiğiniz alkolün neredeyse tamamını parçalara ayırır. Bu süreçte birçok toksini işlenir. Zaman içinde aşırı içki, organı yağlı hale getirir ve kalın, lifli doku oluşmaya başlar. Bu durum kan akışını sınırlar; bu sebeple karaciğer hücreleri hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeyleri alamazlar.

Kalp ritmini bozar

Yüksek miktarda alkol tüketimi kalbinizin atış hızını bozarak kalp kasınızın zarar görmesine ve gelecekte kalp hastası adayı olmanıza sebep olabilir.

İşte alkolün vücudunuza olan diğer etkileri: