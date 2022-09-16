Gönül Dağı dizisinde büyük kriz! Final kokusu şimdiden geldi, o hata sevilen diziyi resmen bitirdi

TRT 1'in en çok izlenen dizileri arasına giren, daha ilk bölümü ile büyük ses getiren bozkır dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz haftalarda yeni sezona başlamıştı. 3 aydır dizinin yeni bölümlerini bekleyen seyircisinin ise kafası karışık. 2 bölüm yayınlanan dizi bekleneni vermedi, Dilek'in gidişi Taner ve Dilek aşkının bitişi dizinin sonunu mu getirdi?

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Her cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan bozkır, dostluk ve aile dizisi Gönül Dağı sımsıcak hikayesi ile gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 3. sezonu ile yeniden seyircisini ekran başına kilitleyen dizide işler pek yolunda gitmiyor. Gülsim Ali İlhan'ın oynadığı Dilek karakterinin geçtiğimiz sezon kayaların altında kalarak ölmesinin ardından diziden ayrılmış ve kadroda büyük bir boşluk oluşmuştu. Kadrodaki boşluk hikayeyi nasıl etkileyecek diye bekleyen seyircinin kafası ise 2 bölümdür hayli karışık. Çünkü Dilek'in yokluğu daha yeni sezonun ilk bölümünden büyük eksiklik olarak seyirci karşısına çıktı. Seyirci içleri ısıtan Taner ve Dilek'in aşklarını görmek istiyor.

Cumartesi akşamları karşısında sıkı rakipleri ve eğlence programları olmasına rağmen iki sezondur reytingleri açık ara ala dizi Gönül Dağı için bu sezon işler biraz karıştı. Henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen dizinin reytinglerindeki düşüş gözlerden kaçmadı. Dizinin 10 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen 67. bölümünün reytingleri tüm kategorilerde çok iyi geldi ve kanalın yüzünü güldürmeye yetti.

Reytinglerdeki düşüşün sebebi Dilek mi?

Dizi tüm izleyici gruplarında birincilik elde ederek yine muhteşem bir başarı kazandı. Fakat geçtiğimiz sezonlarda reyting başarısı iki haneli olan dizi bu sezon 10’lu reytinglerin bir hayli altında. ilk iki bölümü ile seyircisini yeniden içine çekmeye çalışan dizi için yeniden iki haneli rakamları görmek ise hayal değil.

Açık ara rakiplerine nal toplatan dizi geçmiş yıllarda tüm izleyici gruplarında benzer oranlar elde ediliyordu. Üçüncü sezonu ile de kadroya yeni giren isimlerle reytinglerde yeniden şahlanması ve zirvete mıh gibi çakılması çok yakın.

Gönül Dağı'na gelen Aylin, Taner'in yeni sevgilisi mi olacak?

Dizinin 67. bölümünde dizinin kadrosuna yeni ve genç bir isim daha katıldı. Aylin karakteri ile Gedelli'ye gelen genç oyuncu Berfin Kıymaz ilerleyen bölümlerde aşka tövbe eden Taner'in gönlünü çelecek ve ikisi arasında izlenmeye doyamayacak bir aşk yaşanacak.

Peki Berfin Yılmaz kimdir, hangi dizilerde rol aldı

Fenomen dizi Gönül Dağı'na Jeoloji mühendisi Aylin olarak dahil olan Berfin Kıymaz, 1999 yılında dünyaya geldi.

23 yaşındaki oyuncu, 170 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır. Yetenek Evi Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnelerinde de tecrübe edinen Kıymaz, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı. İlk dizi tecrübesini Gönül Dağı ile elde ediyor