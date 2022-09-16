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Başakşehir galibiyeti İtalyan basınında: Türk dersi

Başakşehir galibiyeti İtalyan basınında: Türk dersi

İtalyan basını, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir'in İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 yenmesine geniş yer ayırdı.

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Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Türk işi şeyler. Mor menekşeler battı." başlığıyla Medipol Başakşehir'in Fiorentina karşısındaki galibiyetini okuyucularına aktardı.

Maç haberinde, Fiorentina'nın durumunun açıklanamaz bir hal aldığı, geçen yıl iyi top oynayan takımın bu yıl kötü olduğu ifade edildi. 8 maçtır kazanamayan “Mor menekşeler"in şimdi de İstanbul'da ağır bir yenilgi aldığı yazıldı.

Gazete, karşılaşmada 2 gol birden atan Başakşehirli Serdar Gürler'i maçın en iyisi seçerken, 7,5 puan verdi.

Gazete, bir dönem Inter'de de top koşturan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun oluşturduğu takımın formuna dikkati çekerek, "Onun Başakşehir’i geride sağlam olduğunu teyit etti ve Fiorentina'ya çok az pozisyon verdi, ardından da gelen fırsatları değerlendirdi." ifadesini kullandı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi de maça ilişkin "Fiorentina serbest düşüşte. Türkiye'de dibe vurdu." başlığını kullandı.

Gazete, Fiorentina'nın dün İstanbul'da aldığı sonucun akıllara tek bir kelimeyi getirdiğini, onun da "felaket" olduğunu ve "kabus gibi bir gece" geçirdiğini yazdı.

Fiorentina'nın dünkü maçta "tanınmaz" halde olduğu ve "iyi bir Başakşehir" karşısında yıkıldığı ifade edildi.

Gazete, attığı 2 golle yıldızlaşan Serdar Gürler'e 7,5 puan verdi ve maçın en iyi oyuncusu seçti.

La Gazzetta dello Sport, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun da iyi değerlendirmeleri hak ettiğini belirtti.

Tuttosport gazetesi de söz konusu maçı "Türk dersi" başlığıyla aktardı.

Gazete, sezona kötü başlayan Fiorentina’nın toparlanma sinyalleri vermek bir kenara Türkiye'de 3 gollü mağlubiyetle yıkıldığını yazdı.

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