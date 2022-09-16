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Eşi ve çocuklarını rehin alan adam yakalandı 'Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı' dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşi ve çocuklarını rehin alan adam yakalandı 'Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı' dedi

ANTALYA’da eşi ve iki çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldığı iddia edilen adam, polisin ikna etmesi sonucu eyleminden vazgeçti. Şahıs, polis otosuna bindirilirken “Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün” dedi.

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Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kız babası Mehmet Ü. (40) ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Esma Ü. tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mehmet Ü., önce evin camlarını kırdı, ardından iddiaya göre ekmek bıçağıyla eşi Esma, 5 yaşlarındaki M.Ü. ve ortanca kızı M.Ü’yü rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasıyla Mehmet Ü’yü eyleminden vazgeçirdi. Evden ekipler eşliğinde çıkartılan Esma Ü. ve iki kızı kontrol amaçlı ambulansa alındı.

"Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı"

Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ü., apartman çıkışında önce kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi, ardından ekip otosuna alınacağı sırada ‘Kaçacak mıyım, yazıklar olsun size’ diyerek aracın arka kısmına oturmak istemediğini söyledi. Sakinleştirilmeye çalışılan öfkeli koca, polis tarafından el konulan ekmek bıçağı için de, “Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ü., eşini ve çocuklarını rehin almadığını da savunarak, “Ne rehin alması ya. Ben ailemi rehin almadım. Aç abi kapıyı gidelim. Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim” dedi.


Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen Mehmet Ü. polis merkezine götürülürken, Esma Ü. ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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