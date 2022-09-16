A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İlk kez kadroya seçildi, Hakan Çalhanoğlu eksikliği

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

İlk kez aday kadroda

Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.

Eksik isimler

Bir önceki Milli Takım kadrosunda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur sakatlıkları olmamasına karşın kadroya alınmadı.

Bir önceki kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.