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Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş'ın Erdoğan'lı fotoğraf karesiyle ilgili tweeti tepki çekti

Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş'ın Erdoğan'lı fotoğraf karesiyle ilgili tweeti tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay masasında liderlerle birlikte olduğu fotoğraf karesi gündem oldu,. Nevşin Mengü'nün Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı diktatörlerle iyi anlaşıyor diye mi gurur duyalım. Öyle bir fotoğraf ki bir rahmetli İdi Amin eksik” paylaşımı tartışmalara neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel davetli olarak katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında liderlerle bir araya geldi.

Birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.

Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

Nevşin Mengü'den tepki

Gazeteci Nevşin Mengü, ise bu fotoğraf karesini beğenmeyerek tepki gösterdi.

Abdülkadir Selvi’nin “Her Türk vatandaşı bu fotoğrafla gurur duyar” paylaşımını alıntı yapan Mengü, “Tam olarak neyiyle gurur duyacağımızı anlamadım. Cumhurbaşkanı diktatörlerle iyi anlaşıyor diye mi gurur duyalım. Öyle bir fotoğraf ki bir rahmetli İdi Amin eksik” dedi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş da fotoğrafı eleştirenler arasında yer aldı.

Aydıntaşbaş, Twitter hesabından fotoğrafı paylaşarak “Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş'ın paylaşımları da sosyal medyada tepki çekti.

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